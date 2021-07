Jakub Świerczok rusza na podbój Japonii

Niedługo cieszyli się kibice Piasta z dwóch hitowych transferów. Wczoraj Damian Kądzior, wcześniej wykup Jakuba Świerczoka. Pierwszy będzie gwiazdą numer jeden, a drugi ostatecznie opuści gliwicki zespół. Trafi do Nagoya Grampus występującej w J-League.

28-latek podpisał 2,5-letni kontrakt. Jego klub dzisiaj zajmuje 5. miejsce w lidze po 21. meczach. Jakub Świerczok według informacji Weszło miał kosztować Japończyków dwa miliony euro podstawy. To mniej więcej dwukrotność tego, co Piast zapłacił za napastnika Łudogorcowi Razgrad. Już wtedy wiele mówiło się, że wykup po wypożyczeniu jest inwestycją z dużym prawdopodobieństwem niezłego zwrotu. Co ciekawe w przyszłości są jednak możliwe bonusy dla gliwickiego klubu.

Jakub Świerczok wyjeżdża na Daleki Wschód i prawdopodobnie finansowo nie będzie narzekał. Piast z kolei odzyskał z nawiązką zainwestowane pieniądze. W ten sposób mógł zrealizować transfer Damiana Kądziora, który powinien być ogromnym wzmocnieniem drużyny Waldemara Fornalika.