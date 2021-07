🇪🇨 Barcelona Guayaquil – Velez Sarsfield 🇦🇷 Typy, kursy (22.07.2021)

Jeden z bardziej wyr贸wnanych rewan偶贸w w 1/8 fina艂u. Barcelona Guayaquil – Velez Sarsfield to szansa na jedynego przedstawiciela Ekwadoru w 膰wier膰fina艂ach i drug膮 argenty艅sk膮 ekip臋. Tydzie艅 temu lepszy by艂 Velez 1:0.

Barcelona Guayaquil – Velez Sarsfield zapowied藕 (czwartek, 0:15)

Szykuje si臋 ogromna dominacja Brazylijczyk贸w w 1/4 fina艂u. Mo偶liwe, 偶e w nast臋pnej rundzie zagra nawet 6 ekip z Kraju Kawy. Ale ju偶 wiadomo, 偶e na pewno zagra jedna argenty艅ska za spraw膮 dwumeczu Argentinos-River oraz wiadomo, 偶e z obecnie opisywanej pary zobaczymy kogo艣 w nast臋pnej fazie. Bli偶ej jest Velez Sarsfield po wygranej 1:0 na Estadio Jose Amalfitani. Juan-Martin Lucero da艂 zwyci臋stwo i minimaln膮 zaliczk臋. Czy to wystarczaj膮co? Zobaczymy, gdy偶 Velez Sarsfield ju偶 by艂 w Ekwadorze w tej edycji Libertadores i przegra艂 1:3 z LDU Quito.

Barcelona Guayaquil wydaje si臋 mocniejsz膮 ekip膮 ni偶 ich rywal z innego wielkiego miasta w kraju. W dodatku Barcelona ma za sob膮 kapitaln膮 faz臋 grupow膮. Mieli Boca Juniors, mieli Santos i wydawa艂o si臋, 偶e jedyne o co mog膮 powalczy膰 to trzecie miejsce i Copa Sudamericana. Tymczasem ograli obie te ekipy i wygrali grup臋. To mo偶e zwiastowa膰, 偶e b臋d膮 niewygodnym rywalem dla wszystkich i daleko zajd膮. Najpierw jednak musz膮 odrobi膰 straty z pierwszego meczu.

Barcelona Guayaquil – Velez Sarsfield kursy bukmacher贸w

Totolotek oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Barcelona wygra, kurs: 2,05

Velez wygra, kurs: 3,85

Remis, kurs: 3,20

Barcelona Guayaquil – Velez Sarsfield fakty meczowe

W pierwszym meczu Velez wygra艂 1:0

Barcelona wznowi艂a rozgrywki ligowe po przerwie. Najpierw remis z Emelekiem 1:1 i teraz 3:0 z Macar膮. Po 15. kolejkach s膮 na drugim miejscu

Velez rozpocz膮艂 lig臋 w ostatni weekend – 0:0 z Racingiem

W fazie grupowej Barcelona wyprzedzi艂a Boca Junior i Santos wygrywaj膮c grup臋

Velez by艂 drugi – za Flamengo, ale przed LDU Quito, innym ekwadorskim zespo艂em

Barcelona Guayaquil – Velez Sarsfield typy

To powinno by膰 otwarte spotkanie z golami z obu stron. Faworytem jednak b臋d膮 gospodarze, kt贸rzy w tej edycji Libertadores ju偶 kilka mecz贸w z mocniejszymi rywalami wygrali.

Typ: Obie strzel膮 @ 2,03 Totolotek

Typ: Barcelona @ 2,05 Totolotek