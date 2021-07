🇰🇿 Astana – Aris Saloniki 🇬🇷 Typy, kursy (22.07.2021)

W dalekim Kazachstanie, r贸wnolegle do meczu 艢l膮ska, rozpocznie si臋 II runda Ligi Konferencji Europy. Astana – Aris Saloniki zapowiada si臋 na wyr贸wnane starcie. Faworytem pierwszego meczu b臋d膮 jednak gospodarze.

Astana – Aris Saloniki zapowied藕 (czwartek, 15:00)

To jedna z najbardziej wyr贸wnanych par II rundy LKE. Wiadomo, 偶e jedna z ekip po偶egna si臋 z pucharami na bardzo wczesnym etapie. Astana przyzwyczai艂a nas do dominacji na swoim podw贸rku. Tymczasem ubieg艂y sezon zako艅czy艂a dopiero na trzecim miejscu. Dwa punkty za Tobo艂em Kostanaj i a偶 dziewi臋膰 za Kajratem A艂maty. Teraz sytuacja nieco lepsza po rozegraniu 19. kolejek(z 26). Zaledwie punkt straty do prowadz膮cego Tobo艂u i cztery przewagi nad panuj膮cym mistrzem. Nadal tak偶e graj膮 w krajowym pucharze, gdzie rywalizacja toczy si臋… w fazach grupowych.

Aris Saloniki nadal czeka na start ligowego grania. To w Grecji zawsze rozpoczyna si臋 bardzo p贸藕no. Dzia艂a to oczywi艣cie na niekorzy艣膰 ekip greckich w europejskich pucharach. P贸ki co za nimi cztery sparingi. Trzy pora偶ki: 1:2 z Crven膮, 1:3 z Hajdukiem Split i 0:3 z Olympiakosem. Co ciekawe uda艂o im si臋 pokona膰 Lokomotiw Moskwa 2:1. Warto doda膰, 偶e ubieg艂y sezon ligowy zako艅czyli na trzecim miejscu. Zabrak艂o im ledwie trzech punkt贸w do lokalnego rywala – PAOK-u聽 – i a偶 29 do mistrza z Pireusu.

Astana – Aris Saloniki kursy bukmacher贸w

Totolotek oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Astana wygra, kurs: 2,32

Aris wygra, kurs: 2,89

Remis, kurs: 3,10

Astana – Aris Saloniki fakty meczowe

Oba zespo艂y przyst臋puj膮 do rozgrywek od drugiej rundy

Nigdy wcze艣niej ze sob膮 nie grali

Astana jest w trakcie sezonu, Aris dopiero po meczach sparingowych

Oba zespo艂y poprzednie sezony w swoich ligach zako艅czy艂y na trzecim miejscu

Astana – Aris Saloniki typy

Oba zespo艂y powinny chcie膰 gra膰 w pi艂k臋. St膮d typ na gole dla jednych i drugich.

Typ: Obie strzel膮 @ 1,90 Totolotek