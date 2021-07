🇵🇱 Pogoń Szczecin – Osijek 🇭🇷 Typy, kursy (22.07.2021)

Trzeci i ostatni czwartkowy pojedynek polskiego zespo艂u. Pogo艅 Szczecin – Osijek to wielki powr贸t Portowc贸w do europejskich puchar贸w. Nie s膮 faworytem tego dwumeczu, ale nie stoj膮 tak偶e na straconej pozycji. Powinni艣my obejrze膰 ciekawe spotkanie.

Pogo艅 Szczecin – Osijek zapowied藕 (czwartek, 21:00)

Szczecinianie wracaj膮 do europejskich puchar贸w po wielu latach. By艂 spadek do ni偶szych lig i rozbity klub przez Antoniego Ptaka, ale potem przysz艂o odrodzenie. Od kilku sezon贸w byli w g贸rnej po艂贸wce tabeli, ale ca艂y czas czego艣 im brakowa艂o. Teraz jednak wskoczyli na ligowe podium. Zesp贸艂 Kosty Runjaicia mo偶e nie by艂 efektownie graj膮cym, ale efektywny na pewno. Brakowa艂o skutecznego napastnika, a teraz takim ma by膰 Piotr Parzyszek. Poza tym w Szczecinie zosta艂 kr臋gos艂up dru偶yny, a to najwa偶niejsze. Jest Kacper Koz艂owski, Rafa艂 Kurzawa, kt贸ry mia艂 dobr膮 wiosn臋. Do tego Drygas, D膮browski i reszta. 艁atwo nie b臋dzie, bo rywal wydaje si臋 by膰 mocniejszy.

Nazwa mo偶e nie robi wra偶enia, bo to ani Dinamo, ani Hajduk. Nie warto jednak da膰 si臋 ogra膰 pozorom. Osijek to aktualny wicemistrz kraju. Kilka punkt贸w straty do Dinama pokaza艂o, 偶e wcale tak du偶o nie zabrak艂o by powalczy膰 o mistrzostwo Chorwacji. Wyprzedzili jednak Rijek臋 oraz Hajduk. Nenad Bjelica stworzy艂 naprawd臋 mocn膮 ekip臋, kt贸ra mo偶e by膰 postrachem dla wielu teoretycznie mocniejszych dru偶yn.

Pogo艅 Szczecin – Osijek kursy bukmacher贸w

Totolotek oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Pogo艅 wygra, kurs: 2,70

Osijek wygra, kurs: 2,40

Remis, kurs: 3,20

Pogo艅 Szczecin – Osijek fakty meczowe

Pogo艅 sezon rozpoczyna w najbli偶szy weekend meczem z G贸rnikiem Zabrze. Osijek ruszy艂 kilka dni temu pokonuj膮c Sibenik 3:0

Oba zespo艂y rozpoczynaj膮 rywalizacj臋 od II rundy

W ubieg艂ym sezonie Pogo艅 zaj臋艂a trzecie miejsce w Ekstraklasie, za艣 Osijek jest wicemistrzem Chorwacji – wyprzedzi艂 m.in. Rijek臋 i Hajduk Split

Pogo艅 Szczecin – Osijek typy

Zasada goli na wyje藕dzie zdj臋ta, wi臋c gospodarze mog膮 z wi臋ksz膮 odwag膮 gra膰 u siebie. To powinien by膰 otwarty mecz. Typujemy 1:1, mo偶e optymistycznie 2:1.

Typ: Obie strzel膮 @ 1,79 Totolotek