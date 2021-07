Dobra zaliczka przed rewanżem. Śląsk wygrywa na wyjeździe z Araratem 4:2!

Kwalifikacje do Ligi Konferencji Europy trwają w najlepsze. W ramach II. rundy eliminacyjnej piłkarze Śląska Wrocław zmierzyli się na Gyumri City Stadium z ekipą Ararat. Starcie zakończyło się zwycięstwem Śląska 4:2.

Dość niespodziewanie to gospodarze lepiej zaczęli pojedynek, przejmując inicjatywę na murawie i kreując sobie kilka sytuacji. Przed dogodną szansą stanął Kone, ale napastnik ekipy Ararat nie zdołał pokonać Szromnika.

Chwilę później pierwsze okazje stworzyli sobie piłkarze Śląska Wrocław. Jedna z nich przyniosła skutek. Piłkę w pole karne z rzutu rożnego posłał Krzysztof Mączyński, a futbolówkę do siatki wpakował Wojciech Golla.

Stracony gol nie zniechęcić zawodników z Armenii. W 26. minucie spotkania przed świetną szansą stanął Deble, który dostał wyśmienitą futbolówkę od Arakelyana. Również i tym razem ekipa gospodarzy nie zdołała doprowadzić do remisu.

Szybkie bramki

W bardzo intensywnym tempie rozpoczęliśmy drugą połowę. W 49. minucie mieliśmy bowiem 1:1. Gola dla drużyny Ararat strzelił Bravo, który wykorzystał podanie od Malakyana. Na odpowiedź Śląska Wrocław nie musieliśmy długo czekać. W dość podobnym stylu bramkę zdobył Piasecki, który otrzymał zagranie od Exposito.

Śląsk dążył do strzelenia kolejnego gola, który przybliżyłby zespół PKO BP Ekstraklasy do awansu. Ładną akcją popisał się Janasik, ale defensor wrocławskiej ekipy ostatecznie wykonał zbyt słaby strzał.

Determinacja Śląska przyniosła skutek w 70. minucie spotkania. Bramkę wypracował Robert Pich, który ostatecznie sam podjął decyzję o zakończeniu akcji. Strzał 32-latka znalazł drogę do siatki i mieliśmy 3:1.

Piłkarze Araratu mogli złapać kontrakt w 74. minucie, ale bardzo słabe uderzenie po interwencji Szromnika wykonał Razmik Hakobyan. Napastnik Araratu zrekompensował się dziesięć minut później, uderzając zza pola karnego. Szromnik nie zdołał poradzić sobie z tym strzałem i mieliśmy 2:3.

Ararat próbował doprowadzić do wyrównania, ale to Śląsk strzelił kolejnego gola. Exposito posłał świetną piłkę do Picha, który tym samym zdobył drugą bramkę w tym meczu i ustalił wynik spotkania na 4:2.

Ararat 2:4 Śląsk Wrocław

0:1 Golla 20′

1:1 Bravo 49′

1:2 Piasecki 50′

1:3 Pich 70′

2:3 Hakobyan 84′

2:4 Pich 90+1′