Jakub Błaszczykowski przedłuża kontrakt z Wisłą Kraków

Pół żartem, pół serio można powiedzieć, że po obu stronach podpisy tej samej osoby. Jakub Błaszczykowski właśnie podpisał nową umowę z Wisłą Kraków. Piłkarz i współwłaściciel Białej Gwiazdy związał się umową do 30 czerwca 2022.

16 meczów i 4 gole to jego dorobek w poprzednich rozgrywek. Łącznie od powrotu do Wisły rozegrał 46 meczów i strzelił 16 goli. Lada moment stuknie mu także 100 występów ekstraklasowych dla krakowskiego klubu. Brakuje mu jeszcze trzech i będzie mógł świętować jubileusz. Jeśli dobrze pójdzie, zrobi to przed własną publicznością. W trzeciej kolejce na Reymonta przyjeżdża Raków Częstochowa. To oczywiście sytuacja, w której Jakub Błaszczykowski zagrałby we wszystkich początkowych meczach Wisły.

Przypomnijmy, że krakowianie sezon rozpoczną jako ostatni. Mecz Wisła Kraków – Zagłębie Lubin zamknie pierwszą kolejkę Ekstraklasy. Start w poniedziałek 26 lipca o 18:00.