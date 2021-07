Ried – Austria Wiedeń 🇦🇹 Typy, kursy (25.07.2021)

Jeden z dw贸ch mecz贸w ko艅cz膮cych 1. kolejk臋 austriackiej Bundesligi. Ried – Austria Wiede艅 to mecz bez wyra藕nego faworyta. Nazwa przemawia za go艣膰mi, ale graj膮 na wyje藕dzie i maj膮 zbli偶onego – do siebie – poziomem rywala.

Ried – Austria Wiede艅 zapowied藕 (niedziela, 17:00)

Dla obu ekip to pierwsze spotkanie ligowe w nowym sezonie. Poprzedni zako艅czyli w grupie spadkowej. Tyle 偶e system rozgrywek w Austrii dopuszcza walk臋 ekip z grupy spadkowej o… Lig臋 Konferencji Europy. W ten spos贸b ekipa ze stolicy awansowa艂a w艂a艣nie do LKE. Tam ju偶 zadebiutowali i… skompromitowali si臋 doszcz臋tnie pi艂karze Austrii. Remis 1:1 z islandzkim Breidablikiem to naprawd臋 s艂aby wynik na pocz膮tek europejskich woja偶y. Lepiej by艂o przed tygodniem w pucharze krajowym. Tam ograli Spittal 4:0, ale mowa o ekipie z ni偶szej ligi.

Ried tak偶e rozpocz膮艂 od pucharowego starcia. Oni zrobili jeszcze lepszy rezultat, bo ograli Grodig a偶 7:0! Po drodze mieli wolne od europejskich puchar贸w, wi臋c mieli spokojny czas na przygotowanie do ligowej inauguracji. Ostatni mecz z Austri膮 Wiede艅 na swoim stadionie odbyli w maju tego roku. W贸wczas przegrywali 0:2 a偶 do 79. minuty, by ostatecznie pokona膰 sto艂ecznych 3:2!

Ried – Austria Wiede艅 kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Ried wygra, kurs: 3,05

Austria wygra, kurs: 2,23

Remis, kurs: 3,50

Ried – Austria Wiede艅 fakty meczowe

Pierwsza kolejka dla obu ekip

W ubieg艂ym sezonie jedni i drudzy zako艅czyli sezon w grupie spadkowej

Ostatnie rozgrywki to cztery mecze tych dru偶yn: 2:1, 1:0 dla Austrii, remis 2:2 oraz 3:2 dla Ried w maju

Ried – Austria Wiede艅 typy

Spotykaj膮 si臋 dwie wyr贸wnane ekipy, wi臋c stawiamy na podzia艂 punkt贸w.

Typ: Remis @ 3,50 BETFAN聽