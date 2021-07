Klagenfurt – Wolfsberger 🇦🇹 Typy, kursy (25.07.2021)

Drugi z mecz贸w, kt贸re zamykaj膮 inauguracj臋 w Austrii. Klagenfurt – Wolfsberger to na pewno nie jest hit. Do beniaminka przyjedzie pi膮ta ekipa poprzedniego sezonu.

Klagenfurt – Wolfsberger zapowied藕 (niedziela, 17:00)

Klagenfurt mo偶e nam si臋 kojarzy膰 z Euro 2008, gdy Polacy grali w艂a艣nie w tym mie艣cie. Dzisiaj zagra tam beniaminek austriackiej Bundesligi. Rywala 艂atwego mie膰 nie b臋dzie, bowiem Wolfsberger w ostatnich latach nale偶y do szerokiej czo艂贸wki w kraju. W dodatku wyst臋powa艂 w europejskich pucharach. To przesz艂o艣膰, wszak miniony sezon zako艅czy艂 na pi膮tym miejscu i… przegra艂 play-offy o Lig臋 Konferencji Europy z Austri膮 Wiede艅. Mog膮 偶a艂owa膰, 偶e nie b臋dzie – p贸ki co – kolejnej europejskiej przygody. Z drugiej strony skupi膮 si臋 na lidze. P贸ki co ograli Wiener na wyje藕dzie w ramach Pucharu Austrii 3:0.

Austria Klagenfurt wygra艂a jeszcze wy偶ej w pucharze – 5:1 z Wiener Neustadt. W ubieg艂ym sezonie zaj臋li trzecie miejsce na zapleczu i awansowali. W teorii po BW Linz do Bunesligi wej艣膰 powinno Liefering, ale mowa o rezerwach Red Bulla Salzburg. Zgodnie z przepisami wej艣膰 nie mogli i trafi tutaj w艂a艣nie Klagenfurt. Dzisiaj okazja zrewan偶owa膰 si臋 za pucharow膮 pora偶k臋 z Wolfsbergerem sprzed trzech lat – 0:4

Klagenfurt – Wolfsberger kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Klagenfurt wygra, kurs: 3,00

Wolfsberger wygra, kurs: 2,36

Remis, kurs: 3,30

Klagenfurt – Wolfsberger fakty meczowe

Gospodarze to beniaminek

Go艣cie w ubieg艂ym sezonie zaj臋li 5. miejsce w Bundeslidze

Ostatni mecz tych ekip to 2018 rok i Puchar Austrii. Wygrana Wolfsbergera 4:0

Klagenfurt – Wolfsberger typy

Stawiamy na do艣wiadczon膮 w ligowych bojach ekip臋 go艣ci.

Typ: Wolfsberger @ 2,36 BETFAN