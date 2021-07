Athletico PR – Internacional 🇧🇷 Typy, kursy (25.07.2021)

Jedno z ciekawszych spotka艅 13. kolejki Brasileirao. Athletico PR – Internacional to spotkanie pi膮tej ekipy ligi z wiecznym faworytem w rozgrywkach. Ostatnie wyniki jednak nie przemawiaj膮 na korzy艣膰 go艣ci.

Athletico PR – Internacional zapowied藕 (niedziela, 23:15)

Mowa oczywi艣cie o sensacyjnym odpadni臋ciu z Copa Libertadores. Wydawa艂o si臋, 偶e Internacional nie b臋dzie mia艂 k艂opot贸w z odprawieniem Olimpii Asuncion. W rewan偶u mia艂 nawet rzut karny na wag臋 awansu. Edenilson go zmarnowa艂 i dosz艂o do serii rzut贸w karnych. Tam Edenilson dobrze strzeli艂, ale spraw臋 zawali艂 jego kolega Thiago Galhardo. W ten spos贸b to Paragwajczycy awansowali do 1/4 fina艂u.

Athletico Paranaense z kolei awansowa艂o do 1/4 fina艂u Copa Sudamericana. Ograli dwukrotnie Americe de Cali i spotkaj膮 si臋 teraz z LDU Quito. W lidze natomiast s膮 na pi膮tym miejscu i maj膮 jedno zaleg艂e spotkanie. Je艣li je wygraj膮 to zbli偶膮 si臋 na dwa punkty do wicelidera z Belo Horizonte. P贸ki co Atletico u siebie bilans 3 wygrane i 2 remisy, a wi臋c b臋d膮 dzisiaj nieznacznym faworytem.

Athletico PR – Internacional kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Athletico wygra, kurs: 2,57

Internacional wygra, kurs: 2,96

Remis, kurs: 3,00

Athletico PR – Internacional fakty meczowe

Spotkanie 5. z 13. dru偶yn膮 w tabeli

Gospodarze na tygodniu awansowali do 1/4 fina艂u Copa Sudamericana, a Internacional odpad艂 w 1/8 fina艂u Copa Libertadores

W ubieg艂ym sezonie na tym obiekcie pad艂 bezbramkowy remis

Athletico PR – Internacional typy

Otwarty mecz i gole z obu stron. Tak to widzimy.

Typ: Obie strzel膮 @ 1,89 BETFAN