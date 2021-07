John Terry odchodzi z Aston Villi. Czas na nowe wyzwanie?

Od października 2018 roku John Terry pełnił rolę asystenta Deana Smitha w Aston Villi. Legendarny defensor z dniem 26 lipca 2021 roku opuścił zespół z Birmingham. Szykuje się nowe wyzwanie?

Po wieloletniej przygodzie z Chelsea, John Terry odszedł z ekipy “The Blues” w lipcu 2017 roku i podpisał umowę z Aston Villą, rywalizując tym samym w Championship i dochodząc razem z drużyną do finału play-offów. Ostatecznie klub z Birmingham przegrał decydujące starcie z Fulham, a Terry podjął decyzję o zakończeniu piłkarskiej kariery. Po kilku miesiącach, 40-latek wrócił do Aston Villi i objął funkcję asystenta trenera.

Czas na nowe wyzwanie?

Tę rolę Terry pełnił przez niecałe trzy lata. W poniedziałek Aston Villa poinformowała za pośrednictwem swoich mediów, iż John Terry opuszcza klub. W takich słowach Anglik skomentował swój ruch – To był ogromny zaszczyt i przywilej spędzić ostatnie trzy lata w AV. Czuję, że to właściwy czas, by podjąć niezwykle trudną decyzję. Pójść dalej. Chcę być pełen szacunku dla trenera i wszystkich w AV. Biorąc pod uwagę moje przyszłe poważne rozważania, uważam, iż nie jest to sprawiedliwe, by przejść do nowego sezonu bez odpowiedniej pewności.

Moim najbliższym planem jest spędzenie czasu z rodziną, a następnie mam nadzieję, że skorzystam z zaproszeń do odwiedzenia klubów i trenerów w całej Europy, aby rozwinąć mój cel. Cel bycia szkoleniowcem – oznajmił Terry.