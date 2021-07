Bukmacherzy zaskarżą PZPN i Ekstraklasę do Komisji Europejskiej?

Dołączenie oferty polskich rozgrywek piłkarskich nie jest taką oczywistą sprawą. Licencjonowani bukmacherzy, którzy są gotowi, by zdecydować się na ten krok, muszą odprowadzać do Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Ekstraklasy S.A. opłatę w wysokości 0,5% obrotu. Legalne firmy bukmacherskie odnoszą wrażenie, iż dwa wspomniane podmioty (PZPN i Ekstraklasa) nadużywają pozycji dominującej i według informacji Interplay.pl, są gotowe zgłosić się do Komisji Europejskiej.

Nie bez powodu podkreśla się miano legalnych bukmacherów w Polsce. Takie firmy są bowiem obciążone kosztami w związku z ofertą polskich rozgrywek piłkarskich. Opłata, jaką odprowadzają do PZPN-u oraz Ekstraklasy S.A., wynosi 0,5% obrotu brutto całej firmy, przy czym mowa tutaj nie tylko o obrocie wypracowanym z polskich rozgrywek piłkarskich, ale również innych sportach m.in. e-sporcie.

Mają dość?

Operatorzy wysyłają liczne pisma do UOKiK w kwestii badania sprawy, jednakże w tym temacie nie widać żadnych postępów. Jak dowiedział się Interplay.pl, branża bukmacherska może podjąć zdecydowane kroki w postaci poszukania wyjaśnienia w instytucjach Unii Europejskiej. Brak interwencji sprawia bowiem, iż legalne firmy ponoszą rocznie koszty rzędu ponad 30 milionów złotych.