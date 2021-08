Polska vs Reszta Świata: Wyczekiwany debiut niemieckiego mistrza

Za nami druga kolejka nowego sezonu. Obejrzeliśmy w niej debiut Lukasa Podolskiego, sensacyjne zwycięstwo Radomiaka nad Legią oraz debiutantów z rocznika 2005. Nadal jednak cieszyć mogą wybory personalne trenerów w całej lidze. Polaków zdecydowanie więcej od obcokrajowców w skali rozgrywek. Oczywiście z wyjątkami, których można się spodziewać…

Zagłębie – Górnik Łęczna

Dobry początek kolejki. Na uwagę zasługuje fakt, że komplet 8 zmian to wejścia Polaków. Wśród nich pojawił się Dawid Tkacz po stronie gości. To pierwszy zawodnik z rocznika 2005 z debiutem w Ekstraklasie! Warto zauważyć, że dwa gole dla Zagłębia strzelił Patryk Szysz… wychowanek Górnika Łęczna!

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 15

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 18

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 23/30

Górnik Zabrze – Lech

Zmiany trochę podreperowały wyniki w Zabrzu. Lech wygrał, ale wydarzeniem był debiut Lukasa Podolskiego w barwach Górnika. Wszedł razem z Adrianem Dziedzicem, który miał 11 lat w momencie złotego medalu mundialu w Brazylii dla Poldiego!

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 10

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 14

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 17/32

Stal – Piast

Bardzo dobre wyniki w Mielcu. Gospodarze mieli tylko jednego obcokrajowca na początku meczu, czyli wracają do stanu z początku ubiegłego sezonu.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 17

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 17

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 23/30

Termalica – Wisła Kraków

Marne liczby w meczu dwóch ekip z województwa małopolskiego. Co ciekawe w Wiśle Kraków tylko czterech Polaków w wyjściowym składzie. Jednak trzech z nich to młodzieżowcy! Wśród nich debiutant Mikołaj Biegański.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 10

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 11

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 16/32

Radomiak – Legia

Wielki powrót Radomiaka po 36. latach do Ekstraklasy na “własnym” obiekcie. 3:1 nawet z rezerwową Legią to i tak wielkie zwycięstwo beniaminka. Duża w tym zasługa miejscowych. Mateusz Radecki to radomianin z krwi i kości, a Dominik Sokół jest wychowankiem “Warchołów”. Obaj w sobotni wieczór trafiali do bramki Kacpra Tobiasza.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 12

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 11

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 14/31

Warta – Pogoń

Niezłe liczby po obu stronach, ale oczywiście z naciskiem na Wartę. Poznaniacy od awansu do Ekstraklasy są jedną z najbardziej “polskich” drużyn.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 14

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 12

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 21/32

Cracovia – Śląsk

Kolejna kompromitacja Pasów. Druga kolejka i znowu jeden Polak w wyjściowym składzie. To oczywiście gwarantuje przepis o młodzieżowcu. W ten sposób jest szansa, że Patryk Zaucha będzie grał… Potem przez chwilę wraz z nim na boisku przebywał Kamil Ogorzały, ale Zaucha zszedł z boiska i znowu mieliśmy powrót do stanu wyjściowego.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 6

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 6

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 9/30

Jagiellonia – Raków

Częstochowianie znowu coraz bardziej międzynarodowi. Tym razem trener Marek Papszun wystawił tylko czterech Polaków. Po stronie gospodarzy szóstka, a na koniec było ich o jednego więcej. To za sprawą debiutu Oliwiera Wojciechowskiego, drugiego gracza z rocznika 2005 wchodzącego do Ekstraklasy.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 10

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 11

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 17/32

Lechia – Wisła Płock

Na koniec kolejki niezłe liczby w Gdańsku, choć sporo zrobiły tutaj zmiany. Mecz rozstrzygnięty po golu młodzieżowca, ale napastnik Wisły trafił… do własnej bramki.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 12

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 15

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 17/30