Philippe Coutinho blisko powrotu do gry. Barcelona na niego liczy!

Najdroższy transfer w historii Barcelony i… spory zawód. Tak było do tej pory. Jednak Ronald Koeman mocno na niego liczy. Brazylijczyk Philippe Coutinho lada moment będzie gotowy do gry. Według informacji Mundo Deportivo może nawet na pierwszą ligową kolejkę!

Wydawało się, że Katalończycy chętnie poszukają nowego klubu dla byłego piłkarza m.in. Espanyolu czy Liverpoolu. Jednak Brazylijczyk jest w planach holenderskiego szkoleniowca, który ma na niego plan. Najpierw jednak musi wrócić do gry po kontuzji lewego kolana. Już rozpoczął zajęcia z piłką, a to znak, że lada moment będzie gotowy do wyjścia na boisko. Pierwszy mecz Barcelony już 15 sierpnia, a rywalem będzie Real Sociedad na Camp Nou.

Warto dodać, że kontrakt Philippe Coutinho z Barceloną potrwa jeszcze dwa lata. To oznacza, że dzisiaj lub za pół roku Barcelona mogłaby go sprzedać jeszcze za godziwe pieniądze. Z drugiej strony wartość piłkarza po długiej kontuzji mogła znacząco spaść. Dlatego obecnie najlepszą opcją będzie odbudowanie Brazylijczyka i poszerzenie kadry.

Pomocnik będzie jednym z pierwszych wracających po kontuzji. W następnej kolejności są Marc-Andre ter Stegen i Ansu Fati. Reprezentant Hiszpanii pauzuje najdłużej i wydaje się, że na początku sezonu można się go spodziewać na boisku. Znacznie później do treningów wróci Ousmane Dembele.