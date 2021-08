🇵🇱 Raków Częstochowa – Rubin Kazań 🇷🇺 Typy, kursy (05.08.2021)

Spotkanie Rakowa Cz臋stochowa z Rubinem Kaza艅 b臋dzie jednym z wa偶niejszych wydarze艅 dla gospodarzy w ostatnim czasie. Mimo wszystko o wygran膮 w tym dwumeczu b臋dzie bardzo trudno, bo rywale z Rosji dysponuj膮 zdecydowanie wi臋kszym bud偶etem oraz lepszym potencja艂em kadrowym. Bukmacherzy nie maj膮 wi臋kszych w膮tpliwo艣ci i spodziewaj膮 si臋 wygranej go艣ci w dzisiejszym starciu. Rak贸w nie ma jednak nic do stracenia i dlatego mo偶na liczy膰 na to, 偶e gospodarze dadz膮 z siebie wszystko i postaraj膮 si臋 postraszy膰 rywali z Rosji.

Rak贸w Cz臋stochowa – Rubin Kaza艅 zapowied藕 (czwartek, 21:00)

Gospodarze dzisiejszego starcia po ostatniej pora偶ce nad Jagielloni膮 Bia艂ystok na pewno musz膮 zastanowi膰 si臋 nad swoj膮 form膮. Rak贸w wym臋czy艂 awans do trzeciej rundy eliminacji do fazy grupowej do Ligi Konferencji i dodatkowo w s艂abym stylu wr贸ci艂 z Bia艂egostoku bez punkt贸w. Gospodarze dzisiejszego spotkania potrzebuj膮 lepszego wyst臋pu w starciu z Rakowem, bo inaczej ci臋偶ko spodziewa膰 si臋 solidnego rezultatu ze strony polskiej dru偶yny.

Zarejestruj si臋 w Noblebet i odbierz bonus od trzech pierwszych depozyt贸w do 2000 z艂. Po rejestracji przez pierwszy miesi膮c grasz bez podatku! Kliknij TUTAJ.

W innej sytuacji s膮 gracze z Kazania dla kt贸rych jest to pierwszy wyst臋p w tym sezonie europejskich puchar贸w. Rubin rozegra艂 ju偶 co prawda dwa spotkania w lidze rosyjskiej, ale pi艂karze dobrze wiedz膮, 偶e eliminacje do fazy grupowej europejskich puchar贸w rz膮dz膮 si臋 swoimi prawami. Forma go艣ci dzisiejszego meczu jest jednak solidna. Rubin wygra艂 dwa ligowe mecze i dzisiaj gracze tej dru偶yny licz膮 na trzecie zwyci臋stwo w tym sezonie.

Rak贸w Cz臋stochowa – Rubin Kaza艅 kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Rubin Kaza艅. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 2.27. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Rak贸w Cz臋stochowa 鈥 Rubin Kaza艅, to Noblebet ma na to zdarzenie kurs 3.40. Zwyci臋stwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 2.95.

Rak贸w Cz臋stochowa – Rubin Kaza艅 fakty meczowe

Go艣cie wygrali swoje 2 poprzednie ligowe mecze.

Rak贸w w ostatnich dw贸ch meczach nie strzeli艂 gola.

Na ostatnich 7 mecz贸w go艣ci w a偶 5 pada艂o wi臋cej ni偶 2.5 goli.

Rak贸w Cz臋stochowa – Rubin Kaza艅 nasze typy

Rak贸w w ostatnim ligowym meczu w Ekstraklasie nie pokaza艂 si臋 z dobrej strony. Gracze z Rosji za to wygrali swoje dwa ostatnie mecze na ligowym podw贸rku. Dodatkowo gracze Rubinu wydaj膮 si臋 by膰 po prostu lepsi od zawodnik贸w polskiej dru偶yny, ale na pewno Rak贸w nie mo偶e si臋 dzisiaj podda膰 i gospodarze b臋d膮 chcieli pokaza膰 si臋 z dobrej strony. Dwumecz z Suduv膮 by艂 jednak dla ekipy z Cz臋stochowy trudny, a dzisiaj zadanie b臋dzie jeszcze trudniejsze.

Rak贸w Cz臋stochowa 鈥 Rubin Kaza艅 | Typ: Rubin Kaza艅 @2.27 Noblebet

Rak贸w Cz臋stochowa 鈥 Rubin Kaza艅 | Typ: poni偶ej 2.5 goli @1.77 Noblebet

Zarejestruj si臋 w Noblebet i odbierz bonus od trzech pierwszych depozyt贸w do 2000 z艂. Po rejestracji przez pierwszy miesi膮c grasz bez podatku! Kliknij TUTAJ.