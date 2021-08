🇵🇱 Śląsk Wrocław – Hapoel Beer Sheva 🇮🇱 Typy, kursy (05.08.2021)

艢l膮sk Wroc艂aw bardzo pewnie radzi艂 sobie z dotychczasowymi rywalami w eliminacjach do Ligi Konferencji. W trzeciej rundzie rywalem polskiej ekipy b臋dzie izraelski Hapoel Beer Sheva. Na papierze jest to zdecydowanie najtrudniejszy jak dot膮d rywal, wi臋c walki nie powinno zabrakn膮膰.

艢l膮sk Wroc艂aw – Hapoel Beer Sheva zapowied藕 (czwartek, 20:00)

Dla 艢l膮ska Wroc艂aw pocz膮tek sezonu 2021/2022 jest naprawd臋 bardzo udany. Gospodarze czwartkowej potyczki rozpoczynali walk臋 o Lig臋 Konferencji ju偶 od pierwszej rundy, w kt贸rej dwukrotnie pokonali esto艅sk膮 Paide. Druga runda to ponownie bezproblemowa przeprawa, tym razem z Araratem Erywa艅. Pocz膮tek zmaga艅 w Ekstraklasie to cztery punkty po dw贸ch kolejkach (remis z Wart膮 i zwyci臋stwo z Cracovi膮). Pomimo niez艂ych rezultat贸w zesp贸艂 z Wroc艂awia ma spore problemy z defensyw膮, co wida膰 po liczbie straconych bramek.

Hapoel nie rozegra艂 jak dot膮d tak wielu mecz贸w o stawk臋, a ostatnio mierzyli si臋 dwukrotnie z bu艂garsk膮 Ard膮. Zwyci臋stwa 2:0 oraz 4:0 pokazuj膮 dobre przygotowanie tej ekipy do tegorocznych zmaga艅. Co ciekawe, w starciach kontrolnych Hapoel trzykrotnie mierzy艂 si臋 z polskimi dru偶ynami. By艂y to konfrontacje z Termalik膮, Resovi膮 oraz G贸rnikiem Zabrze. Bilans? Dwa zwyci臋stwa i pora偶ka.

艢l膮sk Wroc艂aw – Hapoel Beer Sheva kursy bukmacherskie

W BETFAN kursy na to spotkanie prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

zwyci臋stwo 艢l膮ska, kurs: 2.58

remis, kurs: 3.15

zwyci臋stwo Hapoelu, kurs: 2.83

艢l膮sk Wroc艂aw – Hapoel Beer Sheva fakty meczowe

艢l膮sk 6 mecz贸w bez pora偶ki

艢l膮sk 4 mecze bez czystego konta

Powy偶ej 2,5 gola w 6/7 ostatnich mecz贸w 艢l膮ska

Hapoel 3 zwyci臋stwa z rz臋du

Powy偶ej 2,5 gola w 5/6 ostatnich mecz贸w Hapoelu

艢l膮sk Wroc艂aw – Hapoel Beer Sheva nasze typy

Patrz膮c na ostatnie pojedynki obu zespo艂贸w, mo偶emy spodziewa膰 si臋 i tutaj postawienia wszystkiego na dominacj臋 w ofensywie. Kursy na zwyci臋stwa obu ekip s膮 wyr贸wnane i trudno przewidzie膰, kt贸ra z nich wyjdzie z tej konfrontacji zwyci臋sko.

艢l膮sk Wroc艂aw 鈥 Hapoel Beer Sheva | Typ: Remis @3.15 BETFAN

艢l膮sk Wroc艂aw 鈥 Hapoel Beer Sheva | Typ: Powy偶ej 2,5 gola @2.18 BETFAN