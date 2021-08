Wisła Kraków – Raków Częstochowa 🇵🇱 Typy, kursy (08.08.2021)

Niedziela to mecze naszych pucharowicz贸w. Wis艂a Krak贸w – Rak贸w Cz臋stochowa zapowiada si臋 ciekawie z wielu wzgl臋d贸w. Jednym z nich mo偶e by膰 wiele goli, jakie prognozuje si臋 na to spotkanie. Przy Reymonta kibice nie powinni narzeka膰 na nud臋.

Wis艂a Krak贸w – Rak贸w Cz臋stochowa zapowied藕 (niedziela, 17:30)

Trener Marek Papszun nie chcia艂 przek艂adania swojego meczu, pomi臋dzy spotkaniami z Rubinem Kaza艅 w III rundzie eliminacji do LKE. Czy to dobre, czy z艂e? Oka偶e si臋 zapewne post factum. Dzi臋ki temu jednak Rak贸w Cz臋stochowa mo偶e rozegra膰 kolejn膮 potyczk臋 ligow膮 i odbi膰 si臋 za poprzedni weekend. W贸wczas o艣mieszyli si臋 w Bia艂ymstoku. Tak nale偶y bowiem nazwa膰 wpadk臋 a偶 0:3. To dziwne, tym bardziej 偶e tydzie艅 wcze艣niej ograli Piasta w Gliwicach 3:2 w niez艂ym stylu. Na koncie cz臋stochowian tak偶e trzy pucharowe mecze, w kt贸rych wyniki zawsze by艂y takie same – 0:0.

Krakowianie rozpocz臋li sezon od 4 punkt贸w. Najpierw rozbili u siebie Zag艂臋bie Lubin 3:0, a tydzie艅 p贸藕niej remis z mini derbach wojew贸dztwa ma艂opolskiego z Bruk-Bet Termalik膮 Nieciecza 2:2. Tam sporym kunsztem wykaza艂 si臋 Miko艂aj Biega艅ski. M艂ody golkiper mo偶e jednak mie膰 k艂opoty z gr膮. W tym tygodniu Wis艂a Krak贸w podpisa艂a kontrakt z Paw艂em Kieszkiem. To zapewne do艣wiadczony bramkarz b臋dzie numerem jeden w trakcie sezonu.

Wis艂a Krak贸w – Rak贸w Cz臋stochowa kursy bukmacherskie

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Wis艂a wygra, kurs: 2,64

Rak贸w wygra, kurs: 2,72

Remis, kurs: 3,25

Wis艂a Krak贸w – Rak贸w Cz臋stochowa fakty meczowe

W meczach z udzia艂em Wis艂y pad艂o w tym sezonie 7 goli, a z udzia艂em Rakowa a偶 8

Po dw贸ch kolejkach krakowianie maj膮 4pkt, cz臋stochowianie jeden mniej

Rak贸w nadal ma szans臋 na awans do IV rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy

W ubieg艂ym sezonie RKS wygra艂 w Krakowie 2:1

Wis艂a Krak贸w – Rak贸w Cz臋stochowa typy

Patrz膮c na dwa dotychczasowe mecze ligowe obu ekip, mo偶na wysnu膰 tez臋, 偶e przy Reymonta nie b臋dzie nudno. Jakie艣 2:2? Ca艂kiem mo偶liwe.

Typ: Obie strzel膮 @ 1,75 BETFAN