Paulo Sousa przyznał się do błędu

Trochę czasu minęło od Euro 2020. Emocje opadły, więc i przyszedł czas na autorefleksję. Paulo Sousa na łamach Przeglądu Sportowego przyznał się do błędu. Portugalski trener wymienił rzeczy, które z perspektywy czasu trzeba było zrobić inaczej. Teraz już niczego nie da się odkręcić, jednak warto wyciągnąć wnioski z błędów na dużej imprezie.

Paulo Sousa wymienił kilka spraw, które dzisiaj załatwiłby inaczej. Wśród nich m.in. zmiana Grzegorza Krychowiaka w meczu ze Słowacją. “Krycha” miał żółtą kartkę, a mimo tego został na boisku. Skończyło się drugą żółtą i osłabieniem zespołu. Tego zabrakło i Polacy w 10 na 11 Słowaków nie byli w stanie nawet wyrównać, nie mówiąc o czymś więcej.

Ponadto Portugalczyk wyznał, że drugim błędem była zmiana w meczu ze Szwecją. Na ostatnie 20 minut wszedł Kacper Kozłowski. Trener i sztab chcieli pomocnika w stylu “box-to-box”, który będzie groźny także pod bramką rywala. Jednak po wyrównującym golu, zabrakło kogoś, kto dałby większą równowagę na boisku. Na tym przykładzie Paulo Sousa wskazuje, że zamiast “Koziołka”, na boisku powinien zameldować się Karol Linetty.

Selekcjoner zarzucił też, że kibice i dziennikarze patrzą na reprezentację przez pryzmat poziomu Roberta Lewandowskiego. Portugalczyk dość brutalnie stwierdził, że kadra zdecydowanie nie jest na jego poziomie!

Nowe powołania

Według “PS” podczas wrześniowego zgrupowania i meczów eliminacyjnych zobaczymy nowe twarze w reprezentacji. Sebastian Szymański wróci do kadry. Ponadto szansę otrzymają Adam Buksa z New England Revolution oraz… Nicola Zalewski. Ten ostatni wiosną zadebiutował w barwach AS Roma. Teraz wiele mówiło się o wypożyczeniu. Tak się jednak nie stanie. Zalewski na tyle dobrze spisywał się podczas przygotowań, że zostaje w drużynie. Jose Mourinho jest zadowolony z postępów młodego zawodnika.

Warto pamiętać, że Zalewski posiada podwójne obywatelstwo: polsko-włoskie. Występ w meczu o punkty oznacza, że już PZPN nie będzie musiał się obawiać zakusów ze strony włoskiej federacji.