Leo Messi: Chce wygrać Ligę Mistrzów!

Ostatnie dni to prawdziwy rollercoaster. Jeszcze tydzień temu Leo Messi miał podpisać nowy kontrakt na Camp Nou, a tymczasem w niedzielę żegnał się z fanami w stolicy Katalonii. Mijają kolejne dni i już Argentyńczyk wita się z kibicami w Paryżu. Nowa gwiazda PSG ma za sobą już pierwszą konferencje prasową.

Wczoraj dopełniło się to, na co czekaliśmy kilka dni. Leo Messi podpisał kontrakt z PSG i od nowego sezonu obejrzymy go na boiskach Ligue1. Jak zareagował na zmianę klubu?

– To była trudna zmiana. Barcelona to mój dom i zawsze będę wdzięczny fanom Blaugrany. Oni jednak wiedzą, że chce wygrywać. Chce zwyciężyć w Lidze Mistrzów i wiedzieli, że trafie do mocnego zespołu, który pozwoli mi na walkę o to trofeum. To nie będzie łatwe. Nie zawsze mając najlepszych piłkarzy wygrywasz. Wiele zależy od różnych małych aspektów – rozpoczęła nowa gwiazda paryskiego klubu.

Leo Messi także ucieszył się na możliwość gry z Neymarem i Mbappe. Argentyńczyk powiedział, że to wspaniałe mieć obok siebie najlepszych piłkarzy na świecie. Jednocześnie wyznał, że jest po miesięcznych wakacjach. Chciałby szybko wrócić do gry, ale czekają go jeszcze krótkie przygotowania.

Gwiazdor także przyznał, że dużą rolę w jego dołączeniu do klubu odegrali koledzy z szatni. Są w niej przecież Argentyńczycy: Angel Di Maria, Leandro Paredes, a także stary znajomy z Barcelony – Neymar. Ponadto szkoleniowcem jest kolejny rodak Messiego, Mauricio Pochettino, z którym zna już się dłuższy czas.

Debiut przeciwko Polakowi?

Pierwsza okazja na debiut dla nowej gwiazdy PSG? Już w najbliższy weekend. 14 sierpnia PSG gra domowy mecz z Racingiem Strasbourg. Oczywiście Leo Messi jest po dłuższej przerwie, więc jeśli zagra, to raczej z ławki. Byłaby to jednak okazja dla naszego zawodnika, by spotkać Argentyńczyka na boisku. Zawodnikiem Strasbourga od tego sezonu jest przecież Karol Fila. Były defensor Lechii Gdańsk zaliczył niezły debiut w pierwszej kolejce przeciwko Angers.