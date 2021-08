Co za końcówka. Raków dalej walczy o fazę grupową Ligi Konferencji Europy!

Przygodę Rakowa Częstochowa z eliminacjami Ligi Konferencji Europy kojarzyć będziemy przede wszystkim z bezbramkowych remisów. Po raz kolejny w regulaminowym czasie gry meczu Rakowa nie zobaczyliśmy goli. O awansie zadecydowała bramka z dogrywki, którą zdobył Gutkovskis. Ostatecznym bohaterem Rakowa został jednak Kovacevic, który obronił rzut karny.

Pierwsza połowa spotkania przebiegła bez większych fajerwerków. Co prawda obie ekipy meldowały się pod bramkami przeciwnika, ale zarówno w szeregach Rubina, jak i w zespole Rakowa brakowało konkretów, które pozwoliły stworzyć stuprocentową okazję.

Zupełnie inaczej wyglądała druga część meczu. Raków dobrze rozpoczął tę połowę. Przed bardzo dogodną sytuacją stanął Lopez, jednakże ofensywny gracz Rakowa nie trafił w bramkę z bliskiej odległości. Gospodarze podkręcili tempo w ostatnich dziesięciu minutach regulaminowego czasu gry. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego w słupek uderzył Abildgaard. Rubin był w tym fragmencie lepszym zespołem, ale nie zdołał strzelić decydującego gola.

Kolejna dogrywka

Tym samym byliśmy świadkami kolejnej dogrywki w wykonaniu Rakowa. Spore kontrowersje wzbudziła sytuacja z 102. minuty spotkania. Gutkovskis upadł w polu karnym rywali, ale arbiter spotkania nie dopatrzył się faulu, co rozwścieczyło sztab szkoleniowy Rakowa. Druga część dogrywki rozpoczęła się od czerwonej kartki Samoshnikova, który uzbierał dwa żółte kartoniki. Zespół z Częstochowy grał zatem w przewadze.

Przyniosło to efekt w 111. minucie. Świetną piłkę w pole karne posłał Długosz, a do siatki trafił Gutkovskis. Gdy wydawało się, że drużynie Marka Papszuna nic nie grozi, tuż przed końcem dogrywki arbiter podyktował mocno kontrowersyjny rzut karny dla gospodarzy. Wydra sfaulował Uremovicia, a do jedenastki podszedł Haksabanovic.

Bohaterem Rakowa został Kovacevic, który obronił strzał rywala. Tym samym zespół z PKO BP Ekstraklasy zameldował się w kolejnej rundzie eliminacyjnej!

Kazań 0:1 Raków

111′ Gutkovskis