Borussia Monchengladbach – Bayern Monachium 🇩🇪 Typy, kursy (13.08.2021)

Na inauguracj臋 Bundesligi sezonu 2021/2022, Borussia Monchengladbach zmierzy si臋 na w艂asnym obiekcie z Bayernem Monachium. Czy mistrz Niemiec w dobrym stylu rozpocznie now膮 kampani臋? A mo偶e ni偶ej notowany zesp贸艂 zdo艂a sprawi膰 niespodziank臋?

Borussia Monchengladbach – Bayern Monachium zapowied藕 (pi膮tek, 20:30)

W ramach przygotowa艅 do nowego sezonu, Borussia Monchengladbach rozegra艂a pi臋膰 spotka艅 testowych, notuj膮c trzy zwyci臋stwa, jeden remis oraz jedn膮 pora偶k臋. Wygrane mecze przypadaj膮 na starcia z Metz, Bayernem Monachium oraz Groningen. Remis to pojedynek z Viktoria Koeln, a pora偶ka to potyczka z Paderborn. Dodatkowo Borussia Monchengladbach ma za sob膮 spotkanie w Pucharze Niemiec, wygrane 1:0 z Kaiserslautern.

Bardzo przeci臋tnie wygl膮daj膮 wyniki Bayernu Monachium w testowych meczach. Wystarczy bowiem powiedzie膰, 偶e “Bawarczycy” nie zdo艂ali wygra膰 偶adnego z czterech pojedynk贸w, notuj膮c trzy pora偶ki i jeden remis. Przegrane starcia to potyczki z FC Koeln, Borussi膮 Monchengladbach oraz Napoli. Remis to natomiast spotkanie z Ajaksem.

Borussia Monchengladbach – Bayern Monachium nasze typy

W ubieg艂ym sezonie Bayern Monachium mia艂 spore problemy z zachowywaniem czystych kont. Maj膮c na uwadze tak偶e wyniki w meczach testowych, spodziewamy si臋, i偶 Borussia Monchengladbach zdo艂a zdoby膰 bramk臋, podobnie jak ekipa “Bawarczyk贸w”.

Borussia Monchengladbach – Bayern Monachium | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola 1.42 @ BETFAN聽

Borussia Monchengladbach – Bayern Monachium | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola i powy偶ej 2.5 bramki 1.54 @ BETFAN聽

Borussia Monchengladbach – Bayern Monachium kursy bukmacher贸w

Kurs na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

Borussia Monchengladbach wygra mecz, kurs: 4.90

Remis, kurs: 4.70

Bayern Monachium wygra mecz, kurs: 1.57

Borussia Monchengladbach – Bayern Monachium fakty meczowe

W ka偶dym z pi臋ciu ostatnich pojedynk贸w tych dru偶yn pada艂y minimum dwa gole

Poprzedni mecz tych ekip zako艅czy艂 si臋 zwyci臋stwem Borussii Monchengladbach

Borussia Monchengladbach wygra艂a trzy z pi臋ciu ostatnich mecz贸w z Bayernem

Borussia Monchengladbach – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Kaiserslautern – B. Moenchengladbach 0:1

B. Moenchengladbach – Groningen 2:1

Bayern Monachium – B. Moenchengladbach 0:2

B. Moenchengladbach – Metz 1:0

Paderborn – B. Moenchengladbach 3:1

Bayern Monachium – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Bayern Monachium – Napoli 0:3

Bayern Monachium – B. Moenchengladbach 0:2

Bayern Monachium – Ajax 2:2

FC Koeln – Bayern Monachium 3:2

Bayern Monachium – FC Augsburg 5:2