Brentford – Arsenal 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (13.08.2021)

W pi膮tek do gry powracaj膮 czo艂owe ligi europejskie, a jedn膮 z nich b臋dzie Premier League. Na inauguracj臋 rozgrywek zobaczymy ciekawie zapowiadaj膮ce si臋 starcie Brentford z Arsenalem. Kt贸ra z ekip lepiej wejdzie w sezon?

Brentford – Arsenal zapowied藕 (pi膮tek, 21:00)

Kibice gospodarzy najprawdopodobniej nie wi膮偶膮 zbyt du偶ych nadziei z nadchodz膮cym sezonem, a planem maksimum powinno by膰 dla nich utrzymanie w stawce. Brentford zaj臋艂o bowiem trzecie miejsce w poprzednim sezonie Championship i gr臋 w Premier League zawdzi臋cza dobrej postawie w bara偶ach. Co wa偶ne, dru偶yna nie os艂abi艂a si臋 utrat膮 kluczowych pi艂karzy, a co wi臋cej poczyni艂a interesuj膮ce wzmocnienia. Ekipa Pszcz贸艂 b臋dzie z ca艂膮 pewno艣ci膮 najbardziej liczy膰 na lidera ofensywy, kr贸la strzelc贸w Championship Ivana Toneya, kt贸ry mo偶e by膰 objawieniem tego sezonu.

Je艣li chodzi o Arsenal to letnie okno transferowe w ich wykonaniu by艂o raczej ciche. Kanonierzy pozyskali trzech pi艂karzy, kt贸rzy maj膮 pom贸c im w osi膮gni臋ciu zamierzonych cel贸w. Pi艂karzami tymi s膮: Ben White, Albert Sambi Lokonga oraz Nuno Tavares. Co wa偶ne dla Mikela Artety, z Londynu nie odszed艂 偶aden kluczowy gracz. W meczu z Brentford najprawdopodobniej nie zagraj膮 Lacazette i Aubameyang, co b臋dzie stanowi艂o gigantyczne os艂abienie.

Brentford – Arsenal nasze typy

Spodziewamy si臋 ofensywnej gry z obu stron, kt贸ra prze艂o偶y si臋 na bramki. Doping kibic贸w powinien podzia艂a膰 mobilizuj膮co.

Brentford 鈥 Arsenal | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola @1.90 BETFAN

Brentford 鈥 Arsenal | Typ: Arsenal powy偶ej 55,5% posiadania pi艂ki @1.83 BETFAN

Brentford – Arsenal kursy bukmacherskie

W BETFAN kursy na to spotkanie prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

zwyci臋stwo Brentford, kurs: 4.20

remis, kurs: 3.50

zwyci臋stwo Arsenalu, kurs: 1.95

Brentford – Arsenal fakty meczowe