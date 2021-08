Leicester – Wolverhampton 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (14.08.2021)

Sobota w Premier League to a偶 siedem spotka艅, a jednym z najciekawiej zapowiadaj膮cych si臋 jest to pomi臋dzy Leicester a Wolverhampton. Poprzedni sezon by艂 znacznie bardziej udany dla gospodarzy i to oni s膮 faworytem dzisiejszej konfrontacji. Go艣cie nie mog膮 jednak podda膰 si臋 przed pierwszym gwizdkiem.

Leicester – Wolverhampton zapowied藕 (sobota, 16:00)

Leicester nie zanotowa艂o najlepszych rezultat贸w w okresie przygotowawczym, jednak udowodnili przed tygodniem, 偶e s膮 w naprawd臋 wysokiej formie na starcie sezonu. Mierzyli si臋 bowiem w meczu o Tarcz臋 Wsp贸lnoty z Manchesterem City i pomimo brak贸w kadrowych w szeregach Obywateli zwyci臋stwo w tym spotkaniu jest godne podziwu. Sk艂ad dru偶yny Brendana Rodgersa zosta艂 wzmocniony na rynku transferowym, co pozwala im z optymizmem podchodzi膰 do nowych rozgrywek.

Wolverhampton na pewno nie jest w tak dobrych nastrojach. Bardzo mocno przeci臋tny poprzedni sezon w ich wykonaniu, kontuzja Raula Jimeneza, a tak偶e odej艣cie Nuno Espirito Santo to niekt贸re z problem贸w, z kt贸rymi musia艂a mierzy膰 si臋 ekipa Wilk贸w. Okres przedsezonowy to przeci臋tne rezultaty i wydaje si臋, 偶e przyjdzie nam poczeka膰 na osi膮gni臋cie przez Wolverhampton zadowalaj膮cej formy.

Leicester – Wolverhampton nasze typy

Spodziewamy si臋 skromnego zwyci臋stwa gospodarzy. Mog膮 by膰 oni nap臋dzeni tryumfem w meczu o Tarcz臋 Wsp贸lnoty, a ponadto dysponuj膮 znacznie lepszym sk艂adem.

Leicester 鈥 Wolverhampton | Typ: Leicester wygra @1.76 BETFAN

Leicester 鈥 Wolverhampton | Typ: Poni偶ej 2,5 gola @1.79 BETFAN

Leicester – Wolverhampton kursy bukmacherskie

W BETFAN kursy na to spotkanie prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

zwyci臋stwo Leicester, kurs: 1.76

remis, kurs: 3.65

zwyci臋stwo Wolverhampton, kurs: 4.75

Leicester – Wolverhampton fakty meczowe