🇷🇸 Crvena Zvezda – Cluj 🇷🇴 Typy, kursy (17.08.2021)

Crvena Zvezda zagra na w艂asnym obiekcie z Cluj w ramach meczu ostatniej rundy eliminacji do fazy grupowej Ligi Europy.

Crvena Zvezda – Cluj zapowied藕 (wtorek, 21:00)

Gospodarze dobrze rozpocz臋li sw贸j sezon na krajowym podw贸rku. Tego samego nie mo偶na jednak powiedzie膰 o europejskich pucharach. Crvena Zvezda przegra艂a w trzeciej rundzie eliminacji do fazy grupowej Ligi Mistrz贸w z Sheriffem Tiraspol. By艂o to ogromne rozczarowanie dla kibic贸w oraz zawodnik贸w tej dru偶yny. Teraz jednak musz膮 oni skupi膰 si臋 na dwumeczu z mistrzem Rumunii, ale nie b臋dzie to 艂atwe do zrobienia.

Gracze Cluj nie mieli wi臋kszych szans w starciu z Young Boys. Teraz jednak go艣cie chcieliby powalczy膰 o Lig臋 Europy. Na krajowym podw贸rku wygrali p贸ki co swoje wszystkie spotkania i s膮 oni dobrze przygotowani do dwumeczu z mistrzem Serbii. Nie b臋dzie 艂atwo o awans, ale gracze Cluj nie s膮 na straconej pozycji i na pewno sta膰 ich na walk臋 ze swoimi rywalami.

Crvena Zvezda – Cluj kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Crvena Zvezda. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 1.75. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Crvena Zvezda – Cluj, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 3.50. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 4.70.

Crvena Zvezda – Cluj fakty meczowe

Gospodarze na ostatnich 6 mecz贸w przegrali zaledwie jeden.

W ostatnich 7 meczach gracze Cluj strzelali pierwsz膮 bramk臋.

Go艣cie nie przegrali na krajowym podw贸rku od pi臋ciu spotka艅.

Crvena Zvezda – Cluj nasze typy

Zawodnicy z Serbii po wpadce w eliminacjach do Ligi Mistrz贸w na pewno zagraj膮 teraz na wy偶szym poziomie w dwumeczu z mistrzami Rumunii. Fani Crveny Zvezdy nie wybacz膮 kolejnej kompromitacji i przynajmniej w domowym starciu mo偶na spodziewa膰 si臋 pewnego zwyci臋stwa gospodarzy.

Crvena Zvezda – Cluj | Typ: Crvena Zvezda @1.75 BETFAN

Crvena Zvezda – Cluj | Typ: powy偶ej 2.5 goli @2.19 BETFAN