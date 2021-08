Arsenal – Chelsea 🇬🇧 Typy, kursy (18.08.2021)

W drugiej kolejce Premier League czekaj─ů nas kolejne derby Londynu. Tym razem, maj─ůcy ┼Ťwie┼╝o w pami─Öci kompromitacj─Ö z Brentford, Arsenal podejmie na w┼éasnym stadionie pi┼ékarzy Chelsea. W spotkaniu z Kanonierami Thomas Tuchel b─Ödzie m├│g┼é ju┼╝ skorzysta─ç ze sprowadzonego z Interu Romelu Lukaku.┬á

Arsenal – Chelsea zapowied┼║ (niedziela, 17:30)

W hitowym spotkaniu drugiej kolejki Premier League spotkaj─ů si─Ö ze sob─ů dwa kluby z Londynu. Dla obu z nich mecz ten b─Ödzie powa┼╝nym sprawdzianem. Arsenal z pewno┼Ťci─ů chcia┼éby udowodni─ç, ┼╝e wpadka z Brentford, by┼éa rzeczywi┼Ťcie tylko wpadk─ů, a nie zapowiedzi─ů kolejnego przeci─Ötnego sezonu.

Chelsea wesz┼éa w sezon o wiele lepiej od swoich s─ůsiad├│w zza miedzy, gdy┼╝ w pierwszej kolejce odnios┼éa pewne zwyci─Östwo nad Crystal Palace. Teraz, najprawdopodobniej┬á ju┼╝ z Romelu Lukaku w sk┼éadzie, postaraj─ů si─Ö udowodni─ç, ┼╝e sta─ç ich na odnoszenie regularnych zwyci─Östw, a tym samym w┼é─ůczenie si─Ö do walki o tytu┼é mistrzowski.

Arsenal – Chelsea kursy bukmacher├│w

Bukmacher BETFAN przygotowa┼é nast─Öpuj─ůce kursy na ten mecz:

Arsenal wygra spotkanie, kurs: 4.40

Remis, kurs: 3.55

Chelsea wygra spotkanie, kurs: 1,83

Arsenal – Chelsea fakty meczowe

W ostatnich pięciu ostatnich spotkaniach tych drużyn Arsenal triumfował trzykrotnie

W 2021 roku Chelsea przegrała jedynie dwa wyjazdowe spotkania

W 2021 roku Chelsea tylko czterokrotnie strzeli┼éa wi─Öcej ni┼╝ jedn─ů bramk─Ö na boisku rywala

Arsenal – Chelsea nasze typy

Pomimo, ┼╝e Arsenal mo┼╝e by─ç dodatkowo zmotywowany ch─Öci─ů prze┼éamania po fatalnej pierwszej kolejce, to wszystko wskazuje na to, ┼╝e to jednak Chelsea b─Ödzie zdecydowanym faworytem tego spotkania. Zw┼éaszcza bior─ůc pod uwag─Ö fakt, ┼╝e w barwach Kanonier├│w┬ánajprawdopodobniej ponownie nie zobaczymy Pierre-Emericka Aubameyanga oraz Alexandre’a Lacazette’a.

Arsenal – Chelsea | Typ: Chelsea wygra mecz 1.83 @ BETFAN

Arsenal – Chelsea | Typ: Obie dru┼╝yny strzel─ů gola 1.9 @ BETFAN