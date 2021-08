Polacy w Serie A. Oczekiwania przed sezonem

Wielkimi krokami zbliża się nowy sezon Serie A. Z tej okazji weźmiemy pod lupę kadry włoskich zespołów, a dokładniej drużyn, w których występują polscy piłkarze. Jakie oczekiwania możemy mieć względem naszych przedstawicieli?

Na ten moment w Serie A mamy łącznie 15 polskich zawodników. Sytuacja może ulec zmianie, gdyż do końca okna transferowego pozostała jeszcze trochę czasu, a przeważnie najintensywniejszy moment to właśnie ostatnie dni zakupów. Niewykluczone zatem, że na początku września lista będzie wyglądać nieco inaczej.

Łukasz Skorupski – Bologna

Kampania 2020/2021 była dla Bologny całkiem udana. Zespół zajął dwunaste miejsce w lidze ze stratą czterech punktów do dziesiątej lokaty. Fundamentalną rolę w zespole odgrywał Łukasz Skorupski, który co prawda w dwudziestu ośmiu meczach zaliczył raptem cztery czyste konta, ale był to przede wszystkim efekt dość przeciętnej postawy obrońców. Do samego Skorupskiego zarówno sztab szkoleniowy, jak i kibice z pewnością nie mieli większych pretensji.

Jaki cel na sezon 2021/2022 stawia sobie Bologna? Na pewno sukcesem zespołu będzie miejsce w czołowej dziesiątce, czyli powtórzenie wyniku z rozgrywek 2018/2019. Sam Skorupski dobrą postawą na murawie może powalczyć o nowy kontrakt. Aktualna umowa obowiązuje do końca czerwca 2023 roku.

W Bolonii jest jeszcze jeden nasz rodak. To Kacper Urbański. 16-latek dostał szansę debiutu w Serie A pod koniec ubiegłej kampanii. W ramach przygotowań do nowego sezonu, Urbański wystąpił w towarzyskim starciu z Borussią Dortmund. Trudno jednak spodziewać się, by ofensywny pomocnik został włączony do pierwszego zespołu.

Aleksander Buksa – Genoa

Szerokim echem odbiła się przeprowadzka Aleksandra Buksy do Genoi. Spekulowano bowiem w mediach, iż 18-latek otrzymał sporo ofert z wielu atrakcyjnych zespołów. Ostatecznie napastnik związał się z jedenastą ekipą Serie A ubiegłej kampanii. W kontekście stawiania pewnych kroków w karierze, jest to całkowicie zrozumiała decyzja. Buksa ma szanse poczynić postęp.

Nie wiadomo jednak, czy nastąpi to podczas kampanii 2021/2022. Włoscy dziennikarze sugerowali, że Aleksander Buksa znajdzie się w wyjściowym składzie na pucharowe starcie z Perugią. Ostatecznie Buksa nie załapał się do kadry meczowej. Niewykluczone zatem, że jeszcze przed końcem okna transferowego 18-latek trafi na wypożyczenie do innego zespołu.

Piotr Zieliński – Napoli

Piotr Zieliński ma za sobą bardzo udany sezon. Wystarczy powiedzieć, że 27-latek strzelił osiem goli oraz zaliczył jedenaście asyst w trzydziestu sześciu meczach Serie A. Do tego dochodzą także asysta w Pucharze Włoch oraz dwa gole i jedno ostatnie podanie w Lidze Europy. Podczas ubiegłej kampanii Polak był fundamentem zespołu.

Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Wielu kibiców z pewnością chciałoby zobaczyć sezon, w którym Piotr Zieliński zalicza double-double w samej Serie A, czyli strzela minimum dziesięć goli oraz notuje minimum dziesięć asyst. Jeśli 27-latek poprawiłby jeszcze statystyki z ubiegłej kampanii lub utrzymałby poziom, to na pewno do mediów powróciłby temat ewentualnego transferu reprezentanta Polski. Zieliński w przyszłym roku skończy 28 lat. Byłby to zatem idealny moment na najważniejszy krok w karierze. Być może do Premier League?

Łukasz Teodorczyk – Udinese

Cały czas zawodnikiem Udinese jest Łukasz Teodorczyk. Trudno jednak spodziewać się, by 30-latek został w ekipie z Udine na sezon 2021/2022. Polak nie zagrał w żadnym sparingowym spotkaniu. Najbardziej realny scenariusz zakłada zmianę klubu tuż przed końcem okna. Biorąc pod uwagę fakt, że kontrakt napastnika obowiązuje do 30 czerwca 2022 roku, raczej będzie to transfer definitywny.

Paweł Jaroszyński – Salernitana

Do Serie A po dwóch latach przerwy powraca Paweł Jaroszyński, który w trakcie kampanii 2020/2021 wywalczył razem z Salernitaną awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Włoski klub był zadowolony z postawy polskiego defensora, dlatego ustalił z Genoą wypożyczenie na sezon 2021/2022 z opcją wykupu.

Dla 26-latka najważniejszą kwestią będzie regularną gra w Serie A. Jeśli Jaroszyński utrzyma swoją pozycję w zespole, to może dostać sporo minut. Taki rozwój spraw będzie miał naturalnie wpływ na przyszłość obrońcy.

Nicola Zalewski – Roma

Z dość dużym impetem do pierwszego zespołu Romy wkroczył Nicola Zalewski, który otrzymał całkiem niedawno powołanie do dorosłej reprezentacji Polski na wrześniowe mecze. Wpływ na ten ruch z pewnością miały występy Zalewskiego w meczach sparingowych. Młody Polak pokazał się z bardzo dobrej strony.

Nie oznacza to jednak, że 19-latek na pewno będzie graczem rzymskiej ekipy w trakcie kampanii 2021/2022. Cały czas nie można wykluczyć ewentualnego wypożyczenia Zalewskiego do innego zespołu. Jedno wydaje się pewne. Polak będzie włączony na stałe do pierwszego zespołu. Pozostaje pytanie, do której ekipy.

Wojciech Szczęsny – Juventus

Na przestrzeni ostatnich tygodni sporo działo się w szeregach czołowych włoskich ekip. Niektóre drużyny zyskują, inne tracą. Z pewnością w tej drugiej grupie jest Inter. Trudno nie odnieść wrażenia, że do pierwszego grona należy Juventus. Co najważniejsze, stery zespołu przejął Massimiliano Allegri. Według ostatnich doniesień, zawodnikiem “Starej Damy” zostanie Manuel Locatelli. Juventus staje się głównym faworytem do tytułu.

O realizację takiego celu razem ze swoim zespołem będzie walczyć Wojciech Szczęsny. 31-latek z pewnością zamierza poprawić swoje wyniki względem ubiegłej kampanii. Przypomnijmy, że Szczęsny zanotował zaledwie sześć czystych kont w Serie A na trzydzieści spotkań. Dla porównania, podczas rozgrywek 2019/2020 reprezentant Polski zaliczył 11 meczów bez straty gola na 29 występów. Różnica jest zatem spora.

Bartłomiej Drągowski – Fiorentina

Udany sezon ma za sobą Bartłomiej Drągowski, który umacnia swoją pozycję we włoskiej ekstraklasie. O ile do postawy golkipera sympatycy Fiorentiny nie mogą mieć większych zastrzeżeń, to wyniki całego zespołu pozostawiają wiele do życzenia. Fiorentina zakończyła bowiem kampanię na trzynastym miejscu z przewagą zaledwie trzech punktów nad siedemnastym Torino.

Głównym zadaniem drużyny będzie powrót do czołowej dziesiątki Serie A. Sam Drągowski z pewnością będzie chciał przynajmniej utrzymać poziom z ubiegłej kampanii. Coraz głośniej mówi się o możliwym transferze 23-latka. O ile zapewne nie dojdzie do tego w trwającym oknie, to całkiem możliwe są przenosiny w przyszłym roku. Tutaj najczęściej wymienia się Inter.

Bartosz Bereszyński – Sampdoria

Udaną kampanię zaliczyli piłkarze Sampdorii, którzy zakończyli sezon na dziewiątym miejscu w tabeli. Z pewnością żaden z sympatyków ekipy z Genui nie będzie rozczarowany, jeżeli Roberto D’Aversa zdoła osiągnąć ten wynik w sezonie 2021/2022. O to będzie jednak bardzo trudno.

Sam Bereszyński może liczyć przede wszystkim na utrzymanie swojej pewnej pozycji w zespole.

Arkadiusz Reca – Atalanta

Arkadiusz Reca jest w bardzo podobnej sytuacji, co Łukasz Teodorczyk. Wydaje się kwestią czasu, aż Reca opuści zespół z Bergamo. Od kilku tygodni media łączą 26-latka z różnymi klubami. Realną opcją wydawała się Spezia, jednakże temat przenosin do tego zespołu ucichł.

Patryk Dziczek – Lazio

Z Salernitany do Lazio wrócił Patryk Dziczek. Jak wiadomo, 23-latek zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi i jego kariera na włoskich boiskach jest jedną wielką niewiadomą. Trudno przewidzieć, jak potoczą się losy tego zawodnika.

Sebastian Walukiewicz – Cagliari

Pod znakiem zapytania stoi przyszłość Sebastiana Walukiewicza. Co prawda 21-latek zagrał w pucharowym starciu z Pisą, ale nadal temat przenosin defensora do Torino jest aktywny. Biorąc pod uwagę pozycję Walukiewicza w zespole podczas drugiej części kampanii 2020/2021, transfer wydaje się całkiem możliwy.

Karol Linetty – Torino

Słaby sezon ma za sobą Torino. Karol Linetty wpisał się w postawę całego zespołu, zaliczając kiepski sezon. Z pewnością celem reprezentanta Polski jest powrót do formy z czasów w Sampdorii.

Szymon Żurkowski – Empoli

Sporo do udowodnienia ma Szymon Żurkowski. Razem z Empoli, 23-latek wywalczył awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. W związku z tym, beniaminek Serie A doszedł do porozumienia z Fiorentiną w sprawie wypożyczenia pomocnika z opcją wykupu. Jeśli Żurkowski zaliczy przyzwoity sezon to z pewnością wypracuje sobie definitywny transfer.

Paweł Dawidowicz – Verona

Ważnym ogniwem zespołu w trakcie kampanii 2020/2021 był Paweł Dawidowicz. Verona zajęła ostatecznie dziesiąte miejsce w tabeli ze sporą stratą do dziewiątej Sampdorii. Celem Dawidowicza jest z pewnością utrzymanie miejsca w wyjściowym składzie, które pozwoli na zachowanie pozycji w reprezentacji.