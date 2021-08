🇸🇪 Malmo FF – Ludogorets 🇧🇬 Typy, kursy (18.08.2021)

W ostatniej rundzie eliminacji do Ligi Mistrz贸w, szwedzkie Malmo podejmie Ludogorets. Na papierze wydaje si臋, 偶e jest to starcie ekip z tej samej p贸艂ki. Czy Bu艂garzy po wyeliminowaniu Olympiakosu p贸jd膮 za ciosem i postaraj膮 si臋 wypracowa膰 zaliczk臋 przed rewan偶em na w艂asnym boisku?

Malmo FF 鈥 Ludogorets zapowied藕 (艣roda, 21:00)

Ekipy ze Skandynawii ze wzgl臋du na odmienny od wi臋kszo艣ci europejskich lig system rozgrywek, s膮 zwykle w eliminacjach do europuchar贸w o wiele lepiej rozegrane od swoich rywali. W przypadku gospodarzy warto pod uwag臋 wzi膮膰 tak偶e fakt, 偶e zesp贸艂 ma za sob膮 ju偶 trzy rundy eliminacji, w kt贸rych to pokonywa艂 kolejno Rig臋 FC, HJK oraz Rangers贸w. Na w艂asnym podw贸rku zawodnicy Malmo prezentuj膮 si臋 dobrze, zesp贸艂 po pi臋tnastu kolejkach zajmuje drugie miejsce w tabeli ze strat膮 trzech punkt贸w do Djurgarden. Fotel lidera zesp贸艂 straci艂 ze wzgl臋du na remis z Halmstad (0:0) oraz pora偶k臋 z Goteborgiem (2:3), kt贸re mia艂y miejsce w dw贸ch ostatnich kolejkach.

Ludogorets wszed艂 w nowy sezon znakomicie. Bu艂garzy w dziewi臋ciu dotychczasowych meczach zanotowali siedem wygranych oraz dwa remisy. Podobnie jak ich dzisiejsi rywale, pi艂karze go艣ci przeszli ju偶 przez trzy rundy eliminacji. W poprzedniej fazie kwalifikacji zesp贸艂 wyeliminowa艂 Olympiakos. Rywalizacja miedzy tymi zespo艂ami by艂a szalenie wyr贸wnana, do wy艂onienia zwyci臋zcy potrzebne by艂y w starciu rewan偶owym rzuty karne, w kt贸rych to g贸r膮 okazali si臋 by膰 dzisiejsi go艣cie.

Malmo FF 鈥 Ludogorets nasze typy

Obie ekipy przesz艂y podobna drog臋 by znale藕膰 si臋 w finale eliminacji. Niemniej, pokonanie Olympiakosu uzna膰 mo偶na za wi臋kszy wyczyn ni偶 wyeliminowanie Rangers贸w. Wydaje si臋, 偶e b臋dzie to wyr贸wnane starcie, w kt贸rym warto postawi膰 na BTTS oraz na go艣ci z podp贸rk膮.

Malmo FF 鈥 Ludogorets |typ: X2 @1.79 BETFAN

Malmo FF 鈥 Ludogorets |typ: BTTS @1.96 BETFAN

Malmo FF 鈥 Ludogorets kursy bukmacher贸w

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentuj膮 si臋 nasteuj膮co:

wygrana Malmo: 2.00

remis: 3.35

zwyci臋stwo Ludogorets: 3.95

Malmo FF 鈥 Ludogorets fakty meczowe

Ludogorets nie przegra艂o w 偶adnym z dziewi臋ciu poprzednich spotka艅 w tym sezonie.

Malmo przegra艂o sw贸j ostatni mecz w lidze.

Malmo zachowa艂o czyste konto tylko raz w poprzednich pi臋ciu spotkaniach.

Malmo FF ostatnie pi臋膰 spotka艅

Malmo FF 鈥 Goteborg 2:3

Rangers 鈥 Malmo FF 1:2

Halmstad 鈥 Malmo FF 0:0

Malmo FF 鈥 Rangers 2:1

HJK 鈥 Malmo FF 2:2

Ludogorets ostatnie pi臋膰 spotka艅

Ludogorets 鈥 Olympiakos 2:2 (wygrana w karnych)

Olympiakos 鈥 Ludogorets 1:1

Ludogorets 鈥 CSKA Sofia 3:0

Ludogorets 鈥 Mura 3:1

Lokomotiv Plovdiv 鈥 Ludogorets 1:3

聽