Piast Gliwice – Śląsk Wrocław 🇵🇱 (18.08.2021)

W piątej kolejce PKO BP Ekstraklasy Piast Gliwice podejmie na własnym boisku Śląska Wrocław. Z racji, że obie drużyny nieźle rozpoczęły sezon, najbliższe spotkanie może być dla nich dobrą szansą na umocnienie swojej pozycji w pierwszej części tabeli Ekstraklasy.

Piast Gliwice – Śląsk Wrocław zapowiedź (niedziela, 15:00)

Podopieczni Jacka Magiery pożegnali się w ubiegły czwartek z udziałem w europejskich pucharach i teraz zmuszeni są skupić się wyłącznie na rozgrywkach ligowych. Nie oznacza to jednak, że podczas kampanii w Lidze Konferencji Europy Śląsk o Ekstraklasie zapomniał. Wrocławianie pozostają jedną z trzech drużyn, które w tym sezonie wciąż nie zaznały smaku porażki. Rywale co prawda nie byli z najwyższej półki, ale wywalczony z Lechią Gdańsk remis na pewno zasługuje na uwagę. Teraz przecz Śląskiem pojedynek z Piastem Gliwice, czyli drużyną z którą podopieczni Jacka Magiery mogą toczyć bój o czołowe miejsca w ekstraklasowej tabeli.

Pomimo że Piast ma już na koncie dwie porażki, to zgromadził w tym sezonie tyle samo punktów co Śląsk. Podopieczni Waldemara Fornalika ulegli Rakowowi i Pogoni, jednak zwycięstwa z Wisłą Płock i Stalą Mielec pozwoliły im usadowić się na piątej pozycji po czterech ligowych kolejkach. Piast to w ostatnim czasie definicja ligowej solidności. Klubu, gdzie trener ma możliwość realizacji swojej wizji. Zaufanie, którym obdarzony został Waldemar Fornalik najwyraźniej popłaca, gdyż wydaje się, że klub ze Śląska na dobre zadomowił się w ligowej czołówce.

Piast Gliwice – Śląsk Wrocław kursy bukmacherów

Bukmacher BETFAN przygotował następujące kursy na ten mecz:

Piast Gliwice wygra spotkanie, kurs: 2.18

Remis, kurs: 3.40

Śląsk Wrocław wygra spotkanie, kurs: 3.35

Piast Gliwice – Śląsk Wrocław fakty meczowe

Na stadionie Piasta pada w tym sezonie średnio 6 bramek na mecz

W ostatnich sześciu pojedynkach tych drużyn tylko raz miała miejsce sytuacja, gdy oba zespoły zdobyły bramkę

W ostatnich siedmiu spotkaniach ligowych Śląsk ani razu nie schodził z boiska pokonany

Piast Gliwice – Śląsk Wrocław nasze typy

Piast Gliwice – Śląsk Wrocław | Typ: Piast Gliwice wygra mecz 2.18 @ BETFAN

Piast Gliwice – Śląsk Wrocław | Typ: powyżej 2.5 gola 1.87 @ BETFAN