Lech Poznań – Lechia Gdańsk 🇵🇱 (18.08.21)

W piątej kolejce PKO BP Ekstraklasy lider podejmie na własnym boisku wicelidera. Obie drużyny pozostają w tym sezonie niepokonane i obie straciły do tej pory jedynie dwie bramki. Kto wyjdzie z tego spotkania zwycięsko i po piątej kolejce zasiądzie na fotelu lidera?

Lech Poznań – Lechia Gdańsk zapowiedź (niedziela, 17:30)

Lech znakomicie rozpoczął sezon 2021/22. Punkty stracili jedynie w meczu otwarcia z Radomiakiem, a od kolejnej kolejki rozpoczęli marsz po kolejne zwycięstwa. Wydaje się, że w Poznaniu wszystko działa jak należy i Maciej Skorża może mieć powody do zadowolenia. Ofensywne usposobienie Lecha zdaje egzamin i klub ma na koncie już 8 zdobytych bramek. Gdyby nie interwencje VARu byłoby ich znacznie więcej, niemniej jednak Poznaniacy i tak nie mają na co narzekać. Mikael Ishak nie zapomniał jak się strzela gola, kolejnymi dobrymi występami popisuje się Barry Douglas, a i młodzieżowcy nie zawodzą. Czy wystarczy to na, również będącą na fali, Lechię?

W Gdańsku też póki co nie mają powodów do zmartwień. Drużyna dobrze radziła sobie w pierwszych meczach sezonu i kibicom pozostaje jedynie czekać aż do optymalnej dyspozycji dojdzie Łukasz Zwoliński, który pomimo tego, że wpisał się już na listę strzelców dwukrotnie, to zaliczył też chociażby spektakularne pudło z rzutu karnego. Niemniej jednak Zwoliński pozostaje solidnym punktem ekipy z Gdańska i być może w meczu z Lechem ponownie pokaże się z najlepszej strony.

Lech Poznań – Lechia Gdańsk kursy bukmacherów

Bukmacher BETFAN przygotował następujące kursy na ten mecz:

Lech Poznań wygra spotkanie, kurs: 1.79

Remis, kurs: 3.60

Lechia Gdańsk wygra spotkanie, kurs: 4.50

Lech Poznań – Lechia Gdańsk fakty meczowe

Lech i Lechia to dwie z trzech drużyn, które w tym sezonie jeszcze nie schodziły z boiska pokonane

W ostatnich pięciu spotkaniach tych drużyn Lechia nie ani razu nie triumfowała

W żadnym z wyjazdowych spotkań w tym sezonie Lechia nie straciła więcej niż jednego gola

Lech Poznań – Lechia Gdańsk nasze typy

Lech Poznań – Lechia Gdańsk | Typ: Obie drużyny strzelą gola 1.79 @ BETFAN

Lech Poznań – Lechia Gdańsk | Typ: Lech Poznań wygra spotkanie 1.78 @ BETFAN