Legia Warszawa – Bruk-Bet Termalica Nieciecza 🇵🇱 (18.08.21)

Po pewnym zwyci─Östwie z Wart─ů Pozna┼ä mistrz Polski podejmie na w┼éasnym stadionie tegorocznego beniaminka Ekstraklasy – Bruk-Bet Termalic─Ö. Czy S┼éonie sta─ç na sprawienie niespodzianki?┬á

Legia Warszawa – Bruk-Bet Termalica Nieciecza zapowied┼║ (niedziela, 20:00)

Legia Warszawa po┼╝egna┼éa si─Ö ju┼╝ co prawda z szansami na udzia┼é w fazie grupowej Ligi Mistrz├│w, jednak wci─ů┼╝ pozostaj─ů w walce o Lig─Ö Europy i Czes┼éaw Michniewicz zmuszony jest odpowiednio gospodarowa─ç si┼éami. P├│ki co taktyka oszcz─Ödzania najlepszych nie sprawdzi┼éa si─Ö tylko raz, gdy Legia uleg┼éa 1:3 Radomiakowi. Nawet bez swoich najwi─Ökszych gwiazd w podstawowym sk┼éadzie Legia pozostaje zdecydowanym faworytem niedzielnego starcia, cho─ç w ostatnich latach wielokrotnie byli┼Ťmy ┼Ťwiadkami spotka┼ä, w kt├│rych beniaminek Ekstraklasy okazywa┼é si─Ö wyj─ůtkowo nieprzyjemnym rywalem dla klubu z czo┼é├│wki.

Termalica rozpocz─Ö┼éa sezon nie┼║le, bowiem od remis├│w ze Stal─ů Mielec i Wis┼é─ů Krak├│w. Zw┼éaszcza w meczu z rywalem z Krakowa podopieczni Mariusza Lewandowskiego zaprezentowali si─Ö z dobrej strony. Wydawa┼éo si─Ö wtedy, ┼╝e klub z Niecieczy mo┼╝e by─ç sta─ç na co┼Ť wi─Öcej ni┼╝ jedynie walka o utrzymanie. P├│┼║niej jednak przysz┼éy spotkania z Jagielloni─ů i Lechem gdzie Bruk-Bet nie pozostawi┼é ju┼╝ najlepszego wra┼╝enia. Co prawda by┼éy to kluby, kt├│re mierz─ů nieco wy┼╝ej ni┼╝ Stal Mielec czy Wis┼éa Krak├│w, ale dyspozycja Niecieczan i tak pozostawia┼éa wiele do ┼╝yczenia. Teraz przed nimi kolejny niezwykle trudny sprawdzian. Czy skazywanym na pora┼╝k─Ö S┼éoniom uda si─Ö sprawi─ç problemy mistrzowi Polski?

Legia Warszawa – Bruk-Bet Termalica Nieciecza kursy bukmacher├│w

Bukmacher BETFAN przygotowa┼é nast─Öpuj─ůce kursy na ten mecz:

Legia Warszawa wygra spotkanie, kurs: 1.69

Remis, kurs: 3.70

Bruk-Bet Termalica wygra spotkanie, kurs: 5.20

Legia Warszawa – Bruk-Bet Termalica Nieciecza fakty meczowe

Tylko w jednym z czterech dotychczasowych spotkań Termalica nie zdołała strzelić bramki

W całej historii potyczek tych drużyn Termalica wygrywała trzykrotnie, Legia dwa razy

W ostatnich 18 ligowych spotkaniach Legia przegrała tylko raz (porażka z Radomiakiem)

Legia Warszawa – Bruk-Bet Termalica nasze typy

Legia Warszawa – Bruk-Bet Termalica | Typ: Obie dru┼╝yny strzel─ů gola 1.87 @ BETFAN

Legia Warszawa – Bruk-Bet Termalica | Typ: Powy┼╝ej 2.5 goli 1.89 @ BETFAN