Leeds – Everton 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (21.08)

Leeds przed艂u偶y艂o kontrakt z Marcelo Biels膮, a Everton po odej艣ciu Carlo Ancelottiego by艂 zmuszony zatrudni膰 Raf臋 Beniteza. Efekt? Ci pierwsi przegrali sw贸j pierwszy mecz w sezonie 1:5, a drudzy wygrali 3:1

Leeds – Everton (sobota, 16:00)

Nie jest聽 to dobry czas dla Marcelo Bielsy, mimo przed艂u偶enia kontraktu. Ekspresyjny trener dawno nie wygra艂 spotkania – nawet tego towarzyskiego. Oczywi艣cie, wiemy, 偶e dla tego szkoleniowca wynik ma drugorz臋dne znaczenie, ale niekoniecznie tak musi by膰 dla tych, kt贸rzy obstawiaj膮.

Rafa Benitez za to wyszed艂 z za艂o偶enia, 偶e je艣li zosta艂 ch艂odno przyj臋ty przez kibic贸w Evertonu, to najlepiej b臋dzie przekona膰 ich do siebie, wygrywaj膮c kolejne mecze. W pierwszym meczu tego sezonu z Southampton (3:1) po raz kolejny kluczowy okaza艂 si臋 duet Richarlison – Calvert-Lewin. Obaj panowie zaliczyli po trafieniu i nie zdziwiliby艣my si臋, gdyby w sobotnie popo艂udnie powt贸rzyli ten wyczyn

Leeds 鈥 Everton kursy bukmacher贸w

Kursy na ten mecz u bukmachera Noblebet prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

wygrana Leeds: 2.35

remis: 3.60

zwyci臋stwo Evertonu: 3.05

Leeds 鈥 Everton fakty meczowe

W pierwszych meczach obu ekip pad艂o wi臋cej 3.5 gola

Licz膮c mecze przedsezonowe, Leeds nie wygra艂o od 7 spotka艅 (5 pora偶ek)

W ostatnim meczu pomi臋dzy dwoma ekipami Leeds przegra艂o u siebie z Evertonem 1:2

Leeds 鈥 Everton nasze typy

Zagraliby艣my na to, 偶e Everton b臋dzie na fali po zwyci臋stwie w pierwszej kolejce i nie przegra tego spotkania. Stawiamy r贸wnie偶 na to, 偶e w tym meczu obie dru偶yny strzel膮 gola.

Leeds 鈥 Everton |typ: remis/Everton @1.65 Noblebet

Leeds 鈥 everton |typ Obie dru偶yny strzel膮 gola: TAK @1.52 Noblebet