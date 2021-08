🇨🇿 Slavia Praga – Legia Warszawa 🇵🇱 Typy, kursy (19.08.2021)

Po odpadnięciu z eliminacji do Ligi Mistrzów piłkarze Legii Warszawa zmuszeni są walczyć już tylko o Ligę Europy. Rywalem stołecznej ekipy o miejsce w tych rozgrywkach będzie Slavia Praga. Czy Legioniści wypracują sobie dzisiaj zaliczkę przed rewanżem w Warszawie?

Slavia Praga – Legia Warszawa zapowiedź (czwartek, 19:00)

Slavia Praga również do niedawna walczyła o Ligę Mistrzów. Mistrzowie Czech zmuszeni byli jednak uznać wyższość węgierskiego Ferencvaros. Porażka w Budapeszcie wynikiem 0:2 w zasadzie ustawiła cały dwumecz. W rewanżu na własnym boisku Slavia wygrała, niestety jednak 1:0 okazało się być po prostu niewystarczające. Na własnym podwórku piłkarze ze stolicy Czech pozostają po trzech kolejkach bezbłędni, bilans bramkowy na poziomie 6:1 pokazuje, że Slavia ponownie ma wszystko pod kontrolą.

Zarejestruj się w Noblebet i odbierz bonus od trzech pierwszych depozytów do 2500 zł. Po rejestracji przez pierwszy miesiąc grasz bez podatku!

Legia walczyła naprawdę dzielnie. Remis 1:1 w Zagrzebiu dawał nadzieje na awans do finałowej rundy eliminacji o Ligę Mistrzów. Niestety jednak warszawska drużyna nie uniosła ciężaru rewanżowego spotkania i dała się ograć na własnym boisku. Dinamo wygrało skromnie, bo wynikiem 1:0, rezultat ten był jednak wystarczający by wyeliminować polską drużynę. W ekstraklasie Legia wygrała w ostatniej kolejce z Wartą Poznań wynikiem 2:0, pozytywny rezultat po niepowodzeniach w starciu z Dinamem na pewno poprawił morale ekipy przed meczem przeciwko Slavii.

Slavia Praga – Legia Warszawa nasze typy

Slavia gra dzisiaj u siebie, co bez wątpienia działa zdecydowanie na jej korzyść. Ekipa ze stolicy Czech to drużyna zaprawiona w bojach, która od paru dobrych lat występuje w europejskich pucharach. Stawiamy dzisiaj na wygraną gospodarzy oraz under 2.5 gole.

Slavia Praga – Legia Warszawa |typ: 1 @1.60 Noblebet

Slavia Praga – Legia Warszawa |typ: under 2.5 gole @1.80 Noblebet

Slavia Praga – Legia Warszawa kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera Noblebet prezentują się następująco:

wygrana Slavii: 1.60

remis: 4.40

zwycięstwo Legii: 7.00

Slavia Praga – Legia Warszawa fakty meczowe

W czterech z pięciu poprzednich spotkań Slavii padały maksimum dwa gole.

W czterech z pięciu wcześniejszych meczów Legii padały co najwyżej dwie bramki.

Slavia wygrała cztery z pięciu ostatnich spotkań.

Slavia Praga pięć ostatnich spotkań

Mlada Bolesław – Slavia Praga 0:2

Slavia Praga – Ferencvaros 1:0

Ferencvaros – Slavia Praga 0:2

Teplice – Slavia Praga 1:3

Zlin – Slavia Praga 0:1

Legia Warszawa pięć ostatnich spotkań

Warta Poznań – Legia Warszawa 0:2

Legia Warszawa – Dinamo Zagrzeb 0:1

Dinamo Zagrzeb – Legia Warszawa 1:1

Radomiak Radom – Legia Warszawa 3:1

Flora – Legia Warszawa 0:1