🇵🇹 Santa Clara – Partizan Belgrad 🇷🇸 Typy, kursy (19.08.2021)

W ostatniej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji zagrają ze sobą Santa Clara oraz Partizan Belgrad. Która z ekip okaże się dzisiaj lepsza i przybliży się do awansu do finałowej drabinki rozgrywek?

Santa Clara – Partizan Belgrad zapowiedź (czwartek, 22:30)

W ostatniej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji piłkarze Santa Clary znaleźli się dzięki pokonaniu Shkupi oraz Olimpiji Lublany – drużyn ze zdecydowanie niższej półki. Sezon ligowy gospodarze rozpoczęli słabo. W otwierającej zmagania kolejce Santa Clara przegrała z Tondelą (0:3). W kolejnym meczu zespół zagrał trochę lepiej, jednak remis wynikiem 3:3 z Moreirense na pewno nie należy do specjalnie satysfakcjonujących.

Partizan w eliminacjach najpierw pokonał Dunajską Stredę, a następnie mierzył się z duże lepszym rywalem – PFK Soczi. Rywalizacja z Rosjanami była bardzo zacięta, o ostatecznym awansie zadecydowały rzuty karne, w których to zawodnicy z Serbii utrzymali nerwy na wodzy. Co istotne, w ośmiu dotychczasowych spotkaniach w tym sezonie Partizan nie przegrał ani razu (siedem zwycięstw oraz remis).

Santa Clara – Partizan Belgrad nasze typy

Obie drużyny grały w eliminacjach dobrze, jednak to goście musieli w poprzedniej rundzie mierzyć się z trudniejszym rywalem. Mimo wszystko, wydaje się że będzie to całkiem wyrównany mecz. Stawiamy dzisiaj na gości z podpórką oraz BTTS.

Santa Clara – Partizan Belgrad |typ: X2 @1.50 BETFAN

Santa Clara – Partizan Belgrad: BTTS @2.22 BETFAN

Santa Clara – Partizan Belgrad kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentują się następująco:

wygrana Santa Clary: 2.61

remis: 2.90

zwycięstwo Partizana: 3.00

Santa Clara – Partizan Belgrad fakty meczowe