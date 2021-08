Kamil Grosicki wraca do Pogoni Szczecin

Po Lukasie Podolskim, Michale Pazdanie i Arturze Borucu jesteśmy świadkami kolejnego wielkiego powrotu do polskiej piłki. Pogoń Szczecin ogłosiła dzisiaj, że po 14 latach przerwy Kamil Grosicki znów reprezentował będzie barwy klubu, którego jest wychowankiem.

Kamil Grosicki opuścił Szczecin w wieku 19 lat. Od tamtej pory reprezentował barwy Legii Warszawa, Jagiellonii, tureckiego Sivassporu, Rennes, Hull City i West Bromu. Zaliczył 18 występów na poziomie Premier League i 118 na poziomie Championship. Stał się także bohaterem licznych sag transferowych, które nie zawsze miały zakończenie, jakiego polski skrzydłowy by sobie życzył. Teraz wydaje się, że europejska przygoda Kamila Grosickiego dobiegła końca, a zawodnik w ostatnich latach swojej kariery spróbuje wspomóc klub, w którym dostał szansę na pokazanie swoich umiejętności.

2-letni kontrakt

W ostatnim czasie zawodnik wypadł z łask Sama Allardyce’a i najczęściej znajdował się poza składem meczowym. Co za tym idzie klub nie zdecydował się na przedłużenie kontraktu z Polakiem i od lipca Grosicki stał się wolnym zawodnikiem. Plotki łączyły go chociażby z powrotem do Turcji, jednak finalnie reprezentant Polski zdecydował się związać 2-letnią umową z Pogonią Szczecin. W poniedziałek klub zaplanował konferencję prasową z jego udziałem, natomiast sam piłkarz rozpocznie treningi z drużyną w przyszłym tygodniu.

fot. pogonszczecin.pl