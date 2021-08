Messi zakończy karierę w klubie Davida Beckhama?

David Beckham od dłuższego czasu stara się przekonać Leo Messiego, by ten po zakończeniu kontraktu z PSG przeniósł się do Interu Miami. Czy istnieje realna szansa, że Argentyńczyk zakończy karierę w MLS?

Jak donosi brytyjskie “Daily Mirror”, David Beckham od dłuższego czasu zabiega, by kolejnym i zarazem ostatnim przystankiem w piłkarskiej karierze Leo Messiego stało się Inter Miami, którego były angielski piłkarz jest prezesem.

W Miami potrzebują gwiazdy

Rozmowy między Beckhamem a Messim trwać mają od momentu, gdy jasne stało się, że Argentyńczyk opuści FC Barcelonę i przeniesie się do PSG. Na ściągnięciu do klubu piłkarza z Rosario zależy przede wszystkim właścicielowi Interu Jorge Masowi, który obiecał kibicom, że w najbliższej przyszłości w Miami zagra gwiazda światowego kalibru. Pomóc w tym ma właśnie Beckham, który pod koniec swojej przebogatej kariery piłkarskiej zdecydował się przenieść właśnie do MLS, gdzie przez 5 lat reprezentował barwy Los Angeles Galaxy.

Czy tego typu plany mają szansę powodzenia? Warto wspomnieć, że podobną ofertę Inter Miami miał wystosować także wobec Cristiano Ronaldo. Jedno jest pewne, w najbliższym czasie nie doczekamy się żadnej jednoznacznej deklaracji ze strony Leo Messiego. Wartym uwagi jest jednak fakt, że piłkarz przebywał ostatnio w Miami, gdzie, jak informuje “Daily Mirror”, dokonał zakupu sześciu luksusowych apartamentów.