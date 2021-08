Yuri Ribeiro – kim jest nowy nabytek Legii

Wczoraj Legia oznajmiła, że na jej pokład wszedł nowy zawodnik, Yuri Ribeiro – piłkarz, który ma całkiem ciekawe CV i w przeszłości miał do czynienia z byłymi piłkarzami Legii.

Cafu ambasadorem Legii

Były pomocnik warszawskiego klubu dołożył małą cegiełkę do sprowadzenia kolejnego Portugalczyka na Łazienkowską 3. Ribeiro w pierwszych wypowiedziach po podpisaniu kontraktu powiedział, że zarówno Cafu, jak i Rafa Lopes, bardzo pozytywnie wypowiadali się o organizacji w klubie oraz o kibicach Wojskowych. Ponoć był to jeden z czynników, który “popchnął” 24-latka w kierunku Polski.

 Najbardziej ciekawy jest jednak życiorys piłkarza, który w ciągu całej kariery zwiedził parę ciekawych miejsc.

Młodzieżowy reprezentant Portugalii oraz były zawodnik Benfiki

Yuri Ribeiro przeszedł praktycznie przez wszystkie szczeble młodzieżowych reprezentacji Portugalii (od U16 do U21 włącznie). Łącznie zaliczył w nich 66 występów i strzelił zaledwie jednego gola.

Jeżeli chodzi zaś o seniorską karierę, to nie doczekał się powołania do ekipy pod przewodnictwem Cristiano Ronaldo, a kluby jakie zwiedził to:

Benfica Lizbona (9 występów)

Rio Ave (29 występów, 1 gol i 5 asyst)

Nottingham Forest (57 występów, 1 gol i 3 asysty)

W czerwcu tego roku wygasła mu umowa w ostatnim z wymienionych klubów i Portugalczyk był zawodnikiem z kartą na ręku. Legii Warszawa na początku ponoć nie było stać na niego, ale pod koniec okienka Ribeiro obniżył oczekiwania i transfer mógł się dokonać.

Czy to potrzebny transfer?

Czesław Michniewicz od dłuższego czasu może narzekać na brak piłkarzy w środku pola, a ostatnio po sprzedaży Juranovicia też na brak prawych wahadłowych. Kogo w takim przypadku sprowadzono szkoleniowcowi Wojskowych? Lewego obrońcę. Czy Czesław Michniewicz od razu skorzysta z pomocy Portugalczyka? O tym powinniśmy się przekonać już niedługo. Kto wie, może zauważy w nim potencjał na inną pozycję?