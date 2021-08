Szachtar Donieck – AS Monaco 🇺🇦 🇫🇷 Typy, kursy (25.05.2021)

Pora na szalenie interesuj膮ce starcie rewan偶owe w eliminacjach do Ligi Mistrz贸w pomi臋dzy Szachtarem Donieck i AS Monaco. Wynik pierwszego spotkania sprawia, 偶e kwestia awansu pozostaje ca艂y czas jak najbardziej otwarta.

Szachtar Donieck 鈥 AS Monaco zapowied藕 (艣roda, 21:00)

Pi艂karze Szachtara wykonali w pierwszym meczu naprawd臋 dobr膮 robot臋. Wygrana na wyje藕dzie wynikiem 1:0 mo偶e i nie wygl膮da osza艂amiaj膮co na papierze, jednak stanowi solidne podwaliny pod wywalczenie sobie awansu. Pi艂karze z Doniecka notuj膮 obecnie seri臋 czterech kolejnych wygranych, podczas kt贸rej stracili tylko jednego gola. Na przestrzeni poprzednich dziesi臋ciu spotka艅 Szachtar zanotowa艂 艂膮cznie osiem zwyci臋stw, remis oraz pora偶k臋.

Ciemne chmury zebra艂y si臋 ostatnio nad pi艂karzami AS Monaco. Najpierw zesp贸艂 nieoczekiwanie uleg艂 w starciu z Lorient (0:1), a nast臋pnie przegra艂 z Szachtarem. To jednak nie koniec z艂ych wynik贸w zespo艂u z Ksi臋stwa. W ostatniej kolejce Ligue 1 zesp贸艂 Kovaca zmuszony by艂 uzna膰 wy偶szo艣膰 RC Lens (0:2). Trzy kolejne pora偶ki znacz膮co obni偶y艂y morale dru偶yny, kt贸re i tak nie by艂y przesadnie wysokie.

Szachtar Donieck 鈥 AS Monaco nasze typy

Pi艂karze Monaco graj膮 ostatnio po prostu 藕le. Niestety nie wydaje si臋 by byli w stanie dzisiaj zagra膰 znacz膮co lepiej. Naszymi typami na ten mecz b臋d膮 under 2.5 gole oraz remis. Monaco nie strzeli艂o gola w 偶adnym z trzech poprzednich spotka艅, co m贸wi samo za siebie.

Szachtar Donieck 鈥 AS Monaco |typ: under 2.5 gole @1.94 BETFAN

Szachtar Donieck 鈥 AS Monaco |typ: remis @3.40 BETFAN

Szachtar Donieck 鈥 AS Monaco kursy bukmacher贸w

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

wygrana Szachtara: 3.15

remis: 3.40

zwyci臋stwo Monaco: 2.27

Szachtar Donieck 鈥 AS Monaco fakty meczowe

Monaco nie zdoby艂a gola w od trzech spotka艅.

Monaco przegra艂o trzy poprzednie mecze.

Szachtar wygra艂 cztery ostatnie spotkania.

Szachtar Donieck pi臋膰 ostatnich spotka艅

Ch. Odessa 鈥 Szachtar Donieck 0:3

Monaco 鈥 Szachtar Donieck 0:1

Szachtar Donieck 鈥 Metalist 1925 2:0

Szachtar Donieck 鈥 Genk 2:1

Szachtar 鈥 Oleksandriya 1:2

AS Monaco pi臋膰 ostatnich spotka艅

AS Monaco 鈥 RC Lens 0:2

AS Monaco 鈥 Szachtar Donieck 0:1

Lorient 鈥 AS Monaco 1:0

AS Monaco 鈥 Sparta Praga 3:1

AS Monaco 鈥 Nantes 1:1

Inne mecze eliminacji do Ligi Mistrz贸w

Dinamo Zagrzeb – Sheriff Tiraspol zapowied藕, typy, kursy聽