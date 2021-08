Polacy w Serie A. Rozliczamy rodaków #61

Za nami inauguracja sezonu Serie A. Pierwsza kolejka włoskiej ekstraklasy była wyjątkowo nieudana dla polskich zawodników. Trudno przypomnieć sobie nawet tak złą serię gier dla naszych przedstawicieli w trakcie całej kampanii 2020/2021. Czerwona kartka, błędy i kontuzja. Niewielu będzie dobrze wspominać ubiegły weekend.

Jak co roku grupa polskich piłkarzy na Półwyspie Apenińskim jest bardzo liczna. Oczywiście można spodziewać się, że tuż po zamknięciu okna transferowego lista będzie nieco inna. Przyszłość kilku zawodników stoi bowiem pod znakiem zapytania.

Łukasz Skorupski – Bologna

Sytuacja w Bolonii nie uległa zmianie. Łukasz Skorupski znalazł się w wyjściowej jedenastce Bologny na starcie z z Salernitaną. Pojedynek przeciwko beniaminkowi Serie A okazał się dla zespołu polskiego golkipera dość trudną przeprawą. Co prawda Bologna wygrała 3:2, ale w pewnym momencie musiała gonić wynik, gdyż w 52. minucie na prowadzenie wyszli goście.

Skorupski zaliczył przeciętny mecz. Polak dwukrotnie wyciągał piłkę z siatki. Przy rzucie karnym 30-latek nie miał zbyt wiele do powiedzenia. Z kolei podczas drugiego trafienia Salernitany w polu karnym Bologny zrobiło się spore zamieszanie. Łącznie w trakcie meczu Skorupski zanotował dwie interwencje.

Rozegrane minuty: 90/90

Nasza ocena: 5

Aleksander Buksa – Genoa

Poczynania swoich kolegów z ławki rezerwowych obserwował Aleksander Buksa, który nie zaliczył tym samym debiutu w Serie A. Genoa zanotowała natomiast dotkliwą porażkę 0:4 z Interem. Pozostaje pytanie, czy w kontekście przyszłości 18-latka nie pojawił się jakiś zwrot akcji w końcówce okna. Mowa oczywiście o możliwym wypożyczeniu np. do zespołu z Serie B. Przy braku zapewnienia regularnej gry jest to całkiem rozsądna opcja.

Rozegrane minuty: 0/90

Nasza ocena: brak

Piotr Zieliński – Napoli

Nieco ponad 30 minut trwał występ Piotra Zielińskiego w rywalizacji z Venezią. Reprezentant Polski nabawił się kontuzji uda i opuścił murawę w pierwszej połowie potyczki. Choć początkowo obawiano się, iż uraz Piotra wykluczy go z wrześniowych meczów kadry, to ostatnie raporty z Włoch sugerują, że Zieliński będzie do dyspozycji trenera Napoli już w najbliższym spotkaniu, co oznacza, że 27-latek powinien przybyć na zgrupowanie kadry.

Podczas pobytu na murawie w potyczce z Venezią, Piotr Zieliński zaliczył 16 kontaktów z piłką, wykonał 11 celnych podań (92% skuteczności), a także zanotował jedno kluczowe podanie i wygrał 1 z 2 stoczonych pojedynków.

Rozegrane minuty: 34/90

Nasza ocena: 5

Łukasz Teodorczyk – Udinese

Nie zaskoczy raczej nikogo informacja, iż Łukasz Teodorczyk znalazł się poza kadrą meczową na pojedynek z Juventusem. 30-latek cały czas czeka na rozwiązanie swojej przyszłości. Na ten moment z Włoch nie docierają żadne informacje w kontekście ewentualnego transferu polskiego napastnika.

Rozegrane minuty: 0/90

Nasza ocena: brak

Paweł Jaroszyński – Salernitana

W pierwszym składzie na mecz z Bologną znalazł się Paweł Jaroszyński, który nie zaliczył wybitnego powrotu do Serie A. Jego zespół stracił bowiem aż trzy bramki. Podczas spotkania Paweł Jaroszyński odnotował raptem jedno wybicie, jeden przechwyt oraz jeden wślizg, a także wygrał 1 z 3 stoczonych pojedynków. Polak złapał także żółty kartonik.

Rozegrane minuty: 81/90

Nasza ocena: 5

Nicola Zalewski – Roma

Cały mecz z Fiorentiną na ławce rezerwowych spędził Nicola Zalewski. Roma wygrała na inauguracje sezonu 3:1, a bardzo dobry debiut zanotował Tammy Abraham, który popisał się dwoma asystami.

Rozegrane minuty: 0/90

Nasza ocena: brak

Wojciech Szczęsny – Juventus

O pierwszej kolejce Serie A sezonu 2021/2022 z pewnością bardzo szybko chce zapomnieć Wojciech Szczęsny. Golkiper naszej kadry najpierw popełnił spory błąd przy interwencji, efektem czego musiał ratować się faulem we własnym polu karnym. Udinese otrzymało rzut karny, a do siatki trafił Pereyra.

Wojciech Szczęsny had a game to forget yesterday 😳🧤 pic.twitter.com/1aHeULrhh5 — Silky Salah (@Silky_Salah) August 23, 2021

Jakby tego było mało, Szczęsny zaliczył jeszcze większą pomyłkę, nie wybijając później futbolówki chociażby na aut, a próbując dograć ją do kolegi z zespołu. Efekt był taki, że gracze Udinese przejęli piłkę i zdobyli bramkę na remis. Mecz zakończył się remisem 2:2. W dużej mierze za ten rezultat odpowiada Wojciech Szczęsny.

Rozegrane minuty: 90/90

Nasza ocena: 1

Bartłomiej Drągowski – Fiorentina

Po występie Wojciecha Szczęsnego z Udinese, trudno było sobie wyobrazić, że będziemy świadkami gorszego meczu w wykonaniu polskiego bramkarza w trakcie pierwszej kolejki Serie A. Bartłomiej Drągowski mocno postarał się, by porywalizować o to niechlubne miano z golkiperem “Starej Damy”. Piłkarz Fiorentiny opuścił bowiem murawę już w 17. minucie.

Drągowski otrzymał czerwony kartonik za faul na Abrahamie. Tym samym 24-latek również zanotował całkowicie nieudany start nowej kampanii. Fiorentina ostatecznie przegrała 1:3.

Rozegrane minuty: 16/90

Nasza ocena: 1

Bartosz Bereszyński – Sampdoria

Przed niełatwym zadaniem stanęli zawodnicy Sampdorii, którzy podejmowali na własnym obiekcie Milan. W wyjściowym składzie zespołu z Genui znalazł się Bartosz Bereszyński, który rozegrał cały mecz. 29-latek zanotował całkiem solidny występ, wykonując 5 wybić, 1 przechwyt, 1 wślizgi, a także wygrywając 7 z 10 stoczonych pojedynków. Polakowi udało się także zaliczył jedno kluczowe podanie. Sampdoria przegrała mecz 0:1.

Rozegrane minuty: 90/90

Nasza ocena: 6

Arkadiusz Reca – Atalanta

W kadrze meczowej Atalanty na pojedynek z Torino nie znalazł się Arkadiusz Reca. 26-latek cały czas czeka na transfer. W ostatnich dniach polskiego zawodnika łączono z przenosinami do Fiorentiny, jednakże na ten moment temat ucichł. Zobaczymy, gdzie wyląduje ostatecznie Reca.

Rozegrane minuty: 0/90

Nasza ocena: brak

Sebastian Walukiewicz – Cagliari

Dość niespodziewanie w wyjściowym składzie na mecz ze Spezią znalazł się Sebastian Walukiewicz, który podczas drugiej części sezonu 2020/2021 nie dostawał szans na grę. Występ 21-latka na inauguracje sezonu był jednak bardzo przeciętny, by nie powiedzieć słaby. Walukiewicz zanotował 1 przechwyt, 1 wślizg, a także wygrał 2 z 5 stoczonych pojedynków. Polak nie wykorzystał również świetnej okazji, posyłając piłkę wysoko nad poprzeczką z bardzo bliskiej odległości.

Rozegrane minuty: 62/90

Nasza ocena: 5

Karol Linetty – Torino

Cały mecz na inauguracje sezonu rozegrał Karol Linetty, który zaliczył asystę przy bramce Belottiego.

🇵🇱 K. Linetty wyłuskał piłkę i zagrał do A. Belottiego, któremu udało się zdobyć bramkę! 😎 Brawo dla reprezentanta Polski, który rozgrywa dobry mecz w barwach Torino FC! 👏#włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/63QB5yh0w9 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) August 21, 2021

W trakcie spotkania pomocnik turyńskiej ekipy zanotował 4 kluczowe podania, wygrał 3 z 11 pojedynków oraz wykonał 1 celne dośrodkowanie na 2 próby.

Rozegrane minuty: 90/90

Nasza ocena: 6,5

Szymon Żurkowski – Empoli

Na końcówkę starcia z Lazio wszedł Szymon Żurkowski, który przez kwadrans zaliczył 19 kontaktów z piłką, wykonał 13 podań (100% skuteczności), a także wygrał 3 z 3 stoczonych pojedynków. Było to zatem bardzo przyzwoite zameldowanie się na murawie przez 23-latka.

Rozegrane minuty: 15/90

Nasza ocena: 6

Paweł Dawidowicz – Verona

Całe spotkanie w 1. kolejce Serie A zaliczył Paweł Dawidowicz, którego Verona przegrała na własnym obiekcie z Sassuolo 2:3, grając przez całą drugą połowę w osłabieniu. Dawidowicz zanotował bardzo poprawny występ, wygrywając 7 z 11 pojedynków, zaliczając aż 6 wślizgów, a także 1 wybicie i 1 zablokowany strzał. Polakowi udało się także wykonać 1 kluczowe podanie i posłać 2 celne długie piłki (na 3 próby).

Rozegrane minuty: 90/90

Nasza ocena: 6,5