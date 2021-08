Plebiscyt Golden Boy. Polak w gronie największych młodych talentów na świecie

Dziennik Tuttosport ogłosił listę piłkarzy nominowanych do nagrody Golden Boy, przyznawanej najbardziej obiecującemu zawodnikowi młodego pokolenia. W gronie 60 najlepszych młodzieżowców znalazł się Nicola Zalewski.

Treningi pod okiem Jose Mourinho, powołanie do pierwszej reprezentacji, a teraz nominacja do prestiżowej nagrody. 19-letni Nicola Zalewski nie może w ostatnim czasie narzekać na brak wrażeń. Polak został uznany za jednego z najbardziej obiecujących zawodników na świecie i znalazł na liście 60 piłkarzy nominowanych do nagrody Golden Boy.

Fati, Camavinga i Zalewski

Polak znalazł się w doborowym gronie. Wśród piłkarzy nominowanych do nagrody Golden Boy znaleźli się także między innymi Ansu Fati, Jude Bellingham, Giovanni Reyna, Eduardo Camavinga czy Jeremy Doku. Są to piłkarze, których ogromny potencjał nie pozostawia wątpliwości i którzy nad wyraz często są bohaterami plotek transferowych, będąc łączonym z najlepszymi klubami w Europie.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku nagrodę otrzymał Erling Haaland, a w przeszłości wyróżniani byli chociażby Leo Messi, Cesc Fabregas, Kylian Mbappe czy Paul Pogba.

Inni Polacy również docenieni

Zalewski to nie jedyny Polak, który został w tym roku wyróżniony w plebiscycie. W liście 100 najlepszych znaleźli się bowiem Filip Marchwiński z Lecha Poznań oraz Kacper Kozłowski z Pogoni Szczecin. Nazwisk obu piłkarzy próżno już jednak szukać w czołowej sześćdziesiątce.

We wrześniu lista kandydatów do nagrody zostanie zmniejszona do czterdziestu nazwisk, a już 15 października poznamy finałową dwudziestkę.