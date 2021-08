Zespół z kraju, którego nie ma. Droga Sheriffa Tyraspol do Ligi Mistrzów

W futbolu zdarzają się takie historie, które przyciągają uwagę świata, nie tylko ze względów sportowych. Sheriff Tyraspol jest klubem, którego losy zawsze możemy do takich historii zaliczyć. W tym roku, za sprawą świetnych występów w eliminacjach do Ligi Mistrzów na pierwszy plan wysuwa się co prawda aspekt sportowy, jednak sytuacja polityczna regionu Naddniestrza nadal głośno wybrzmiewa w tle.

Pierwszy raz o Sheriffie Tyraspol większość polskich kibiców miała okazję usłyszeć, gdy w sezonie 2017/18 wylosowany został na rywala Legii Warszawa w fazie play-off eliminacji do Ligi Europy. Nawet w obliczu porażki z Astaną w kraju nad Wisłą dało się usłyszeć nieśmiałe głosy optymizmu. W końcu Astana to jednak bardziej wprawiony w europejskich bojach zespół, przecież w Mołdawii może i wiedzą jak się gra w piłkę, ale jednak to Polska jest znacznie bliżej piłkarskiej Europy. Deklaracje te zostały poddane błyskawicznej weryfikacji.

Pogromca Legii

Mecz w Warszawie. Klęska z Astaną odeszła już w zapomnienie i teraz cel jest jeden. Zrobić swoje i zagrać jesienią w europejskich pucharach. Usłyszeliśmy pierwszy gwizdek i… długo długo nic. Stadion przy Łazienkowskiej wprawił w ożywienie dopiero Kasper Hamalainen. Hildeberto sunie z piłką środkiem pola, dostrzega na lewym skrzydle dobrze ustawionego Hlouska, który z pierwszej piłki posyła perfekcyjne podanie do Hamalainena. Ten musi w zasadzie tylko dołożyć nogę i skierować piłkę do siatki. Tak też się dzieje i w 76. minucie spotkania Legia obejmuje prowadzenie.

Lepiej późno niż wcale myśleli sobie wszyscy. Komentujący spotkanie Jacek Laskowski pokusi się nawet o stwierdzenie, że Legia prędzej zdobędzie tutaj drugą bramkę niż jakąkolwiek straci. Obok słynnego już: Kolumbia, Senegal, Japonia, Polska. Awans pewny, jesteśmy faworytem. Jest to jedna z tych wypowiedzi związanych z polską piłką nożną, które naprawdę słabo się zestarzały.

Minęły niespełna dwie minuty i Sheriff dorobił się rzutu rożnego, który po zamieszaniu przed bramką Malarza został błyskawicznie zamieniony na wyrównującego gola. Legia straciła bramkę przy Łazienkowskiej. Ze względu na utarte w kibicowskiej świadomości przekonanie, że Tyraspol to teren dla przyjezdnych dość niewdzięczny, entuzjazm nieco opadł.

W stolicy Naddniestrza wydarzyło się wszystko czego się obawiano. Sheriff od pierwszych minut zdominował Legię, a na domiar złego Michał Pazdan wyleciał z czerwoną kartką. Warszawian nie stać było w tym spotkaniu na żaden zryw i jakby pogodzeni z własnym losem oczekiwali na końcowy gwizdek. Ten w końcu rozbrzmiał i to Sheriff znalazł się w fazie grupowej Ligi Europy.

Powrót do Europy

W sezonie 2016/17 Sheriff europejskich pucharów nie zwojował. Dwa zwycięstwa z Lokomotivem i Fastavem Żlin pozwoliły mołdawskiemu zespołowi zająć trzecie miejsce w grupie, co oczywiście równało się z końcem europejskiej przygody. Ze względu na reformę rozgrywek mołdawskiej Ligi Narodowej i przejście na system wiosna – jesień, piłkarze Sheriffa mogli rozjechać się na wakacje. Wrócili z nich naładowani energią, gdyż w kolejnym sezonie zdominowali rozgrywki ligowe, zostawiając daleko w tyle rywali.

W tym samym sezonie równie szybko pożegnali się z marzeniami o Lidze Mistrzów, gdyż nie do przeskoczenia okazała się macedońska Shkendija Tetowo. Kolejny rok to kolejne mistrzostwo, które powędrowało do Tyraspola. Kolejny rok to również kolejna klęska na froncie europejskim, bowiem w sezonie 2019/20 Sheriff pożegnał się z Ligą Mistrzów już po pierwszej rundzie eliminacji, gdzie pogromcą Mołdawian zostało Saburtalo Tbilisi.

W ten oto sposób powoli zmierzamy do obecnego sezonu. Po drodze oczywiście Sheriff zdobył jeszcze jedno mistrzostwo i skompromitował się w europejskich pucharach. Schemat ten sam co zwykle, dlatego lepiej będzie skupić się na aktualnych rozgrywkach. W nich bowiem zespół Jurija Vernyduba szokuje. Walkę o Champions League rozpoczęli w pierwszej rundzie, gdzie z kwitkiem odprawili albańską Tutę Durres. W drugiej rundzie przyszła pora na armeński Alaszkert Erywań, z którym też Mołdawianie nie mieli większych problemów. Już w tym momencie można by się pokusić o odtrąbienie sukcesu i stwierdzenie, że naddniestrzański futbol zrobił postęp. Na tym się jednak nie skończyło.

W pojedynku z Crveną zvezda niewielu wierzyło w końcowy sukces. Wierzyli jednak podopieczni Jurija Vernyduba, którzy na wyjeździe wywalczyli zwycięski remis, a w rewanżu objęli prowadzenie pod koniec pierwszej połowy i z zimną krwią dowieźli przewagę do końca.

Jest 17 sierpnia 2021 roku. Do Tyraspola przyjeżdża Dinamo Zagrzeb, które właśnie pozbawiło Legię Warszawa marzeń o powrocie do Champions League. Wychodzą na boisko w składzie niemal takim samym jak ten, który w Warszawie eliminował mistrza Polski i… przegrywają 3:0. Klub z Zagrzebia przeważał, ale to tylko Sheriff zdobywał bramki. W ten oto sposób klub z Naddiestrza stanął przed historyczną szansą awansu do Ligi Mistrzów. Sukces jest dosłownie na wyciągnięcie ręki i jedyne co wystarczy zrobić, to nie pozwolić sobie tej ręki odciąć.

Państwo, które nie istnieje

Naddniestrze, czyli region, z którego pochodzi Sheriff jest bytem bardzo specyficznym, od dawna przejawiającym dążenia separatystyczne. Oficjalnie jest on przez wszystkie wszystkie kraje świata uznawany za część Mołdawii, od której Naddniestrze oddziela granica wyznaczana przez tory kolejowe. Region jest jednak zupełnie niezależny od władz mołdawskich i posiada własną administrację.

Będąc w Naddniestrzu jest duża szansa, że natrafimy na dwie zaskakujące rzeczy. Jedną są wszechobecne wszędzie symbole sierpa i młota, a drugą rosyjskie wojsko. Od niedawna na budynkach państwowych powiewają też rosyjskie flagi, a w 2014 roku, po aneksji Krymu, parlament Naddniestrza zwrócił się z prośbą do rosyjskich władz o włączenie terytorium regionu do Federacji Rosyjskiej. Jak tego typu absurdy wpływają na poziom piłkarski? Trudno powiedzieć. Niemniej jednak jeśli Sheriff awansuje do fazy grupowej Ligi Mistrzów, to na najlepszych piłkarzy świata czekają w Tyraspolu bardzo nietypowe atrakcje.