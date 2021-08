Dyrektor sportowy PSG: Jeśli Mbappe chce odejść, to na naszych warunkach

Sporo dzieje się w ostatnich dniach letniego okna transferowego. Wciąż niejasna jest przyszłość Cristiano Ronaldo, a coraz więcej wskazuje na to, że z PSG może wkrótce rozstać się Kylian Mbappe.

Tak gorącego okna transferowego nie mieliśmy od wielu lat. Transfery, które jeszcze kilka miesięcy temu wydawały się nie do pomyślenia dochodzą do skutku, a kolejne zdają się być na drodze do realizacji. Okazuje się, że wszyscy oczekujący, by zobaczyć w akcji trio Messi – Mbappe – Neymar mogą być zmuszeni obejść się smakiem.

Leonardo ma problem

Rozwijający się w ostatnim czasie konflikt pomiędzy Kylianem Mbappe, a dyrektorem sportowym PSG – Leonardo zdaje się być o krok od eskalacji. Francuski piłkarz kilkakrotnie udowadniał, że nie ma najlepszej opinii o swoim przełożonym i sygnalizował, że jeśli ma rozmawiać o przedłużeniu kontraktu to tylko z właścicielem klubu ze stolicy Paryża – Nasserem Al-Khelaïfim.

W obliczu coraz częściej pojawiających się plotek dotyczących potencjalnych przenosin Mbappe na Santiago Bernabeu, zareagować zdecydował się Leonardo, który zaprzeczył jakoby chciał wypchnąć francuskiego piłkarza z klubu i że do spółki z Al-Khelafim pracowali nad przedłużeniem kontraktu z Mbappe. Dodał jednak, że jeśli napastnik PSG chce odejść z zespołu to stanie się to na warunkach klubu z Parc de Princes.

Zdecydowanie nie wygląda to na próbę uspokojenia nastrojów. Czy w obliczu tego typu deklaracji możemy się spodziewać, że Kyliana Mbappe nie zobaczymy już więcej w barwach PSG?