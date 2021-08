Covid krzyżuje plany Lukasa Podolskiego

Transfer Lukasa Podolskiego do naszej ligi był jednym z większych hitów obecnego okienka. Jednym z nielicznych powodów do narzekań na angaż Mistrza Świata w Ekstraklasie było to, że piłkarz miał łączyć swoje boiskowe obowiązki z występami w niemieckim “Mam talent”. Cóż przez najbliższy czas Podolski nie będzie występować ani w Ekstraklasie, ani w niemieckim show.

Covid stanął na przeszkodzie

Żyjemy w takich czasach, że nowy popularny wirus potrafi zniweczyć wszystkie plany, jakie można było sobie założyć. Piłkarz Górnika Zabrze ponoć czuje się bardzo dobrze, ale test na wynik covid potwierdził u niego obecność wirusa, przez co musi przejść kwarantannę. Co przez to traci?

Trzeba szukać zastępstwa

Producenci niemieckiego “Mam talent” zdążyli już ponoć znaleźć zastępstwo za piłkarza. Nie wiemy jednak jeszcze czy będzie to zastępstwo na stałe czy tylko doraźne na jeden-dwa odcinki. Gorzej ma się sprawa z Górnikiem Zabrze, któremu lider tej drużyny powinien być niezbędny. Najgorsze jest to, że można było się spodziewać takich trudności prędzej czy później. Podróże Podolskiego do Niemiec i z powrotem musiały w końcu napotkać trudności. W tym wypadku popularny Poldi traci i na boisku i w telewizji.

Czy Górnicy zdążą tak samo jak producenci niemieckiego show, znaleźć zastępstwo dla Podolskiego?