Cristiano Ronaldo piłkarzem Manchesteru United

Jeszcze do niedawna wydało się, że przenosin Leo Messiego do PSG nikt nie jest w stanie przebić. Wyzwanie to podjął jednak dziś Manchester United. Pomimo że Portugalczyk był już od krok od ich lokalnego rywala, klub oficjalnie ogłosił dziś, że Cristiano Ronaldo powraca do czerwonej części Manchesteru.

Takiego okna transferowego nie było od dawna

Do niedawna wydawało się, że przez straty jakie europejskie kluby poniosły w wyniku pandemii koronawirusa, o wielkich transferach możemy na jakiś czas zapomnieć. Tego typu opinie nie zestarzały się najlepiej. Tego lata jesteśmy bowiem świadkami jednego z najciekawszych okienek transferowych w historii.

Najpierw świat zszokował Leo Messi, który zmienił Barcelonę na PSG. Potem Manchester City pobił własny rekord transferowy wydając 100 mln funtów na Jacka Grealisha. Kiedy wszyscy spodziewali się, że reszta okna transferowego przebiegnie już raczej spokojnie zaczęły pojawiać się plotki dotyczące potencjalnych ruchów transferowych z udziałem Kyliana Mbappe i Cristiano Ronaldo. Kiedy tylko Portugalczyk zakomunikował, że nie widzi swojej przyszłości w Juventusie, jego usługami zainteresował się Manchester City. Finalnie jednak agenci Ronaldo nie osiągnęli porozumienia z klubem i ten zrezygnował z chęci pozyskania go.

W czerwonej części Manchesteru dało się usłyszeć oddech ulgi. Po ostrzeżeniu jakie właśnie otrzymali Manchester United nie mógł już w tej sytuacji odpuścić. Z pomocą Sir Alexa Fergusona dogadali się z Portugalczykiem odnośnie szczegółów umowy i już po przerwie reprezentacyjnej Ronaldo ponownie zobaczymy w czerwonych barwach,

Wielki powrót

Cristiano Ronaldo wraca do United po 12 latach. Choć wydawało się, że czeka nas sensacja i jego powrót do Premier League nie będzie oznaczał powrotu do Czerwonych Diabłów, stało się jednak inaczej. Mówi się, że sprowadzenie Portugalczyka to dla United wydatek rzędu 30 mln euro. Takiej kwoty oczekiwał bowiem zarząd Juventusu, który już jakiś czas temu zdążył pogodzić się z odejściem Ronaldo. Portugalczyk nie zadebiutuje jeszcze raczej w tej najbliższej kolejce, ale już po przerwie reprezentacyjnej powinien być gotów do gry.