Gdzie trafi Cristiano Ronaldo?

Ostatnie dni okna transferowego zapowiadają się niezwykle ciekawie. Bardzo głośno jest o możliwej przeprowadzce Kyliana Mbappe do Realu Madryt. Niewykluczone, że klub zmieni także Cristiano Ronaldo. Portugalczyk dał jasno do zrozumienia, że chce opuścić Turyn. Czy transfer 36-latka dojdzie do skutku?

Bukmacher BETFAN postanowił przygotować kursy na klub, który będzie reprezentować Cristiano Ronaldo po zakończeniu okna transferowego, które z kolei potrwa tylko do końca sierpnia.

Sytuacja z Cristiano Ronaldo jest niezwykle dynamiczna. Jeszcze kilkanaście dni temu wydawało się, że transfer Portugalczyka jest praktycznie niemożliwy. Władze Juventusu niejednokrotnie podkreślały, że Ronaldo będzie reprezentować barwy “Starej Damy” w trakcie kampanii 2021/2022.

Załóż konto w BETFAN i wytypuj gdzie zagra Cristiano Ronaldo w kolejnym sezonie. Z kodem FUTBOLNEWS otrzymasz zakład bez ryzyka na 600 PLN

Spekulacje w sprawie transferu Ronaldo nabrały tempa, gdy 36-latek znalazł się na ławce rezerwowych w trakcie starcia z Udinese. Jak informowały media, była to prośba samego zawodnika, który tym samym dał jasno do zrozumienia, że chce zmienić klub.

Powrót do Premier League?

Na ten moment najbardziej realistyczny scenariusz zakłada, że Cristiano Ronaldo trafi do Premier League, a dokładniej do Manchesteru City. BETFAN ustalił przenosiny Portugalczyka do ekipy “The Citizens” na kurs 1.35. Można zatem odnieść wrażenie, że przeprowadzka 36-latka na Wyspy staje się powoli pewniakiem.

Czas ucieka

Trzeba jednak mieć na uwadze, iż do końca okna transferowego pozostało raptem kilka dni, a Juventus z pewnością nie będzie chciał tracić tak ważnego gracza. Można zatem pokusić się o typ, iż Cristiano Ronaldo zostanie w Juventusie. Kurs wynosi 3.50.

Nie zapominajmy, że z PSG może pożegnać się Kylian Mbappe. Ronaldo byłby zatem świetnym następcą 22-latka. Kurs na transfer Portugalczyka do paryskiej ekipy wynosi 7.50.