Legia Warszawa w Lidze Europy!

Legia Warszawa awansowała do Ligi Europy, wygrywając u siebie ze Slavią Praga 2:1. Nie była to jednak łatwa przeprawa dla warszawskiego zespołu.

Z Legii najlepszy był Boruc

Mecz dobrze się zaczął dla warszawian, Już od 3. minuty meczu Legia grała z przewagą jednego zawodnika. Czerwoną kartkę za faul na Andre Martinsie dostał Tomas Holes. Kiedy spodziewaliśmy się ofensywnych popisów gospodarzy, dał o sobie znać ich bramkarz. Artur Boruc w 13. minucie wygrał pojedynek 1 na 1 ze Stanislavem Teclem. W 30. minucie kapitan warszawskiej Legii, Artur Jędrzejczyk strzałem z dystansu zmusił do wysiłku bramkarza gości. Najlepsze interwencje w tym meczu jednak miał Artur Boruc. W 38. minucie popisał się efektowną interwencją po strzale kolegi z defensywy.

Pod koniec pierwszej połowy zdarzyło się niestety coś na co się zanosiło. Tym razem bramkarz gospodarzy skapitulował po kapitalnym strzale Ekpaia z 16. metra.

Emreli po raz pierwszy, Emreli po raz drugi!

Początek drugiej połowy nie zwiastował niczego dobrego. Znowu do pojedynku sam na sam zmuszony został Artur Boruc po błędzie Mateusza Chołowni. Bramkarz jednak po raz kolejny wyszedł zwycięsko. Wszystko jednak zaczęło nabierać tempa i Legia stworzyła i, co najważniejsze, wykorzystała swoją sytuację. Piłkę w pole karne dośrodkował Josue, a jego podanie na gola zamienił Emreli. To samo zdanie można byłoby powtórzyć 11 minut później. Wówczas napastnik Legii wykorzystał dośrodkowanie Mladenovicia i uradował wszystkich sympatyków stołecznego zespołu. Do końca spotkania Legii udało się utrzymać prowadzenie i awansować do Ligi Europy po wieloletniej przerwie.

Legia Warszawa – Slavia Praga 1:1

45′ U. Ekpai

59′ M. Emreli

70′ M. Emreli