Wielki transfer potwierdzony. Kylian Mbappe już jutro w Realu Madryt

Jose Felix Diaz z hiszpańskiej “Marki” jest przekonany, że już jutro Real Madryt ogłosi pozyskanie Kyliana Mbappe.

Real Madryt od kilku dni był bardzo zdeterminowany, by pozyskać francuskiego gwiazdora. Na tyle, że kompletnie się nie przejął tym, że pierwsza oferta na 160 mln została odrzucona przez paryżan.

– Kylian Mbappé chce dołączyć do Realu Madryt i nie będziemy go powstrzymywać. Powiedzieliśmy “nie” pierwszej ofercie Madrytu, ale jeśli nasze warunki zostaną spełnione, to wszystko jest możliwe — powiedział dyrektor sportowy PSG, Leonardo.

PSG akceptuje ofertę Realu Madryt

Zdaniem dziennikarza hiszpańskiej “Marki” PSG przyjęło ofertę za Mbappe na 170 mln euro plus 10 mln euro zmiennych, co jest kwotą podobną do tej, którą paryżanie zapłacili za Mbappe w 2017 roku.

Mimo wszystko można jednak powiedzieć, że oferta PSG jest niebotyczna, ponieważ Kylian Mbappe już za pół roku mógłby negocjować z każdym klubem, ponieważ za rok kończy mu się kontrakt z PSG.

Co oznacza ten transfer?

Bez wątpienia powrót do polityki transferowej Realu sprzed lat, gdy również pozyskiwali największe gwiazdy światowego futbolu. Kylian Mbappe ma być nowym liderem na lata. Dla Florentino Pereza było ważne, by transferu dokonać już tego, ponieważ obawiał się, że za rok Francuz z kartą na ręką może powędrować do innego klubu.

Teraz Perez ma pewność, że Kylian Mbappe będzie błyszczał na nowym Satiago Bernabeu. Oczywiście, jeśli doniesienia Jose Felixa Diaza się potwierdzą, ale obecnie wszystko na to wskazuje.