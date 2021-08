Stal Mielec – Górnik Łęczna 🇵🇱 Typy, kursy (27.08.2021)

Pojedynek Stali Mielec z Górnikiem Łęczna będzie starciem zespołów pogrążonych w kryzysie. Czy któraś z drużyn pokusi się dzisiaj o wygraną?

Stal Mielec – Górnik Łęczna zapowiedź (piątek, 18:00)

Piłkarze z Mielca w pięciu dotychczasowych kolejkach zdobyli tylko cztery punkty, na które złożyły się: jedna wygrana, jeden remis oraz aż trzy porażki. Co gorsze, zespół w tym okresie zespół trafiał do siatki rywali zaledwie cztery razy, tracąc przy tym jednocześnie aż dziewięć goli. Niezależnie zatem z jakiej perspektywy spojrzymy na sytuację Stali, wygląda ona po prostu źle. Na szczęście środek tabeli jest bardzo zbity, bowiem drużyna z Podkarpacia traci do czołowej dziesiątki tylko dwa punkty.

Sytuacja Górnika jest jeszcze gorsza niż jego dzisiejszych rywali. Goście zanotowali do tej pory aż trzy porażki oraz dwa remisy. Obok Termaliki są oni jedyną drużyną w lidze, która nie zanotowała jeszcze wygranej. Defensywa piłkarzy z Łęcznej prezentuje się dramatycznie, jedenaście straconych bramek to zdecydowanie najgorszy wynik w całej stawce. Nie pomaga również ofensywa – trzy zdobyte gole to także najgorszy rezultat w lidze.

Stal Mielec – Górnik Łęczna nasze typy

Niestety nic nie wskazuje by miało to być wybitne piłkarskie widowisko. Obie ekipy należą do jednych z najgorszych w lidze. Patrząc na ich dyspozycję defensywną, stawiamy dzisiaj na BTTS oraz remis.

Stal Mielec – Górnik Łęczna |typ: BTTS @1.92 Noblebet

Stal Mielec – Górnik Łęczna |typ: remis @3.60 Noblebet

Stal Mielec – Górnik Łęczna kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera Noblebet prezentują się następująco:

wygrana Stali: 2.02

remis: 3.60

zwycięstwo Górnika: 4.45

Stal Mielec – Górnik Łęczna fakty meczowe

Górnik nie wygrał w tym sezonie ani jednego spotkania.

Górnik stracił do tej pory aż jedenaście bramek.

Stal zwyciężyła dotychczas w tylko jednym spotkaniu.

Stal Mielec pięć ostatnich spotkań

Pogoń Szczecin – Stal Mielec 4:1

Stal Mielec – Wisła Kraków 2:1

Górnik Zabrze – Stal Mielec 1:0

Stal Mielec – Piast Gliwice 0:2

Termalica – Stal Mielec 1:1

Górnik Łęczna pięć ostatnich spotkań

Górnik Łęczna – Wisła Kraków 1:3

Śląsk Wrocław – Górnik Łęczna 0:0

Górnik Łęczna – Warta Poznań 0:4

Zagłębie Lubin – Górnik Łęczna 3:1

Górnik Łęczna – Cracovia 1:1