Kulesza wprowadza swoje porządki. Zmiany w szkoleniu młodzieży

Nowy prezes PZPN Cezary Kulesza nie potrzebował dużo czasu, by wydać pierwsze dyrektywy co do zmian w polskiej piłce. Chodzi o zmiany w sposobie szkolenia młodzieży. PZPN zdecydował o likwidacji rozgrywek dzieci do lat 12. Pomysłodawcą tej zmiany jest wiceprezes do spraw szkolenia Maciej Mateńko.

Dzieci bez rozgrywek ligowych

Przed nami gruntowna reforma szkolenia młodzieży w Polsce. Nowy zarząd PZPN zadecydował dzisiaj o likwidacji całego systemu rozgrywek dzieci do dwunastego roku życia. Nie oznacza to oczywiście, że młodzi adepci zostaną pozostawieni sami sobie.

Uznano bowiem, że cały system awansów i spadków, rywalizacja i jak najwyższe miejsce w tabeli działają na niekorzyść piłkarskiego tak młodych osób. W związku z tym od 2 września dzieci nadal będą rozgrywać między sobą mecze, jednak ich wyniki nie będą już tak istotne.

Śladem najlepszych

Decyzja Kuleszy podyktowana była sygnałami od osób pracujących z młodzieżą. Są oni zdania, że w tak młodym wieku presja i rywalizacja szkodzą piłkarzom i w żadnym stopniu nie wspomagają ich rozwoju. Pomysłodawcą tej zmiany jest wiceprezes PZPN ds. szkolenia Maciej Mateńko. Od teraz trenerzy drużyn młodzieżowych mogą potraktować każdy mecz jako sparing, a dzieci czerpać będą mogły radość z grania w piłkę. PZPN wzoruje się tutaj również na zachodnich federacjach, które już jakiś czas temu podjęły tego typu decyzję.

Podjęta dzisiaj decyzja wchodzi w życie ze skutkiem praktycznie natychmiastowym i obowiązywać będzie odgórnie w całym kraju. Związki poszczególnych województw nie będą miały w tej kwestii nic do powiedzenia. Nad samym problemem pochylały się już poprzednie władze PZPN, jednak planowanych od początku tego roku zmian nie udało się w końcu wprowadzić w życie.