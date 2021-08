Bruk-Bet Termalica – Cracovia 🇵🇱 Typy, kursy (28.08.2021)

Starcie Bruk-Bet Termaliki z Cracovią będzie pojedynkiem drużyn z samego dołu tabeli. Czy którąś z nich stać na wygraną?

Bruk-Bet Termalica – Cracovia zapowiedź (sobota, 12:30)

Powrót do ekstraklasy w wykonaniu piłkarzy Bruk-Betu nie należy do najlepszych. Zespół po czterech kolejkach ma na swoim koncie zaledwie dwa punkty (dwie porażki oraz dwa remisy), co daje mu dopiero przedostatnie miejsce w stawce. Bilans bramkowy 4:7 nie wygląda tragicznie, zespół ponadto zanotował przegrane w starciach z Jagiellonią i Lechem – drużynami z czołówki stawki. Można zatem stwierdzić, że wyniki gospodarzy były w zasadzie gorsze niż sama ich gra.

Niestety dla piłkarzy Cracovii nie ma już żadnego usprawiedliwienia. Drużyna rozegrała od swoich dzisiejszych rywali o jeden mecz więcej, a znajduje się nad nimi o zaledwie jedno miejsce wyżej. Piłkarze z Krakowa zdobyli do tej pory tylko cztery punkty. Goście zanotowali już trzy porażki, tylko jedną wygraną oraz jeden remis. Cierpliwość włodarzy wobec trenera Michała Probierza już nie pierwszy raz wystawiana jest na próbę, czy tym razem szkoleniowcowi uda się wyjść z tarapatów?

Bruk-Bet Termalica – Cracovia nasze typy

Goście spisywali się do tej pory niewiele lepiej od gospodarzy, jednak nie ma co ukrywać – dzisiejszy pojedynek tych ekip nie będzie raczej wybitnym pokazem futbolu. Stawiamy w tym starciu na remis oraz BTTS.

Bruk-Bet Termalica – Cracovia |typ: BTTS @1.90 BETFAN

Bruk-Bet Termalica – Cracovia |typ: remis @3.05 BETFAN

Bruk-Bet Termalica – Cracovia kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentują się następująco:

wygrana gospodarzy: 2.75

remis: 3.05

zwycięstwo gości: 2.76

Bruk-Bet Termalica – Cracovia fakty meczowe

Obie drużyny znajdują się w strefie spadkowej.

Gospodarze nie wygrali w tym sezonie ani jednego meczu.

Cracovia swoje pierwsze zwycięstwo w tym sezonie wywalczyła dopiero w poprzedniej kolejce.

Bruk-Bet Termalica pięć ostatnich spotkań

Bruk-Bet – Lech Poznań 1:3

Jagiellonia – Bruk-Bet 1:0

Bruk-Bet – Wisła Kraków 2:2

Bruk-Bet – Stal Mielec 2:2

Cracovia – Bruk-Bet 0:4

Cracovia pięć ostatnich spotkań

Cracovia – Jagiellonia 2:1

Lechia – Cracovia 3:0

Lech Poznań – Cracovia 2:0

Cracovia – Śląsk Wrocław 1:2

Górnik Łęczna – Cracovia 1:1