Wolves – Manchester United 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (29.08.2021)

Manchester United nie schodzi z ust opinii publicznej od dłuższego czasu. Wszystko dzięki transferowi Cristiano Ronaldo. Nastroje u Czerwonych Diabłów są wręcz szampańskie. Czy przełoży się to na boisko?

Wolves – Manchester United zapowiedź (niedziela, 17:30)

Raczej w niedzielę nie zobaczymy popularnego CR7, ale za to można będzie liczyć na jego rodaka, Bruno Fernandesa. Dla pomocnika Czerwonych Diabłów to może być jedna z ostatnich szans na wykonanie rzutu karnego w czerwonej koszulce.

Na Molineux Stadium nie zobaczymy też Marcusa Rashforda, czy Neto, co akurat jest dużym osłabieniem dla gospodarzy, którzy fatalnie rozpoczęli nowy sezon w Premier League. Wilki do tej pory nie zgromadziły ani jednego punktu, ale i tak mimo to, nie zajmują miejsca w strefie spadkowej.

Wolves – Manchester United kursy bukmacherów

Bukmacher Noblebet przygotował następujące kursy na ten mecz:

Wolves wygra, kurs: 4.95

Remis, kurs: 3.65

Manchester wygra, kurs: 1.8

Wolves – Manchester United fakty meczowe

Obie drużyny w każdym meczu w tym sezonie Premier League traciły gole

To będzie 3 mecz Wolves rozegrany w ciągu tygodnia

Wolves nie strzeliło w tym sezonie Premier League gola

Wolves – Manchester United nasze typy

Spodziewamy się jednostronnego widowiska i spodziewamy się wygranej Manchesteru United co najmniej dwoma golami. Myślimy również, że padnie więcej niż 2.5 gola

Wolves – Manchester United | Typ: Handicap Manchester United (-1.0) 3.2 @ Noblebet

Wolves – Manchester United | Typ: Powyżej 2.5 bramki w meczu 1.92 @ Noblebet