Reprezentacja Polski: Kluczowy zawodnik wypada na wrześniowe mecze?!

Lada moment ruszy pierwsze zgrupowanie reprezentacji Polski w nowym sezonie. Wydawało się, że wszystko jest jasne pod kątem doboru zawodników. Tymczasem niedziela przyniosła już informacje o trzech nazwiskach, które trochę zmienią drużynę portugalskiego selekcjonera.

Jako pierwszy podał informacje Mateusz Borek, dotyczącą dwóch młodych piłkarzy. Według komentatora Kamil Piątkowski i Jakub Kamiński nie pojadą na zgrupowanie reprezentacji U21. Zamiast tego zawodnicy RB Salzburg i Lecha Poznań dołączą do pierwszej kadry! W jakimś stopniu to naturalne, choćby wobec absencji Kacpra Kozłowskiego. W ten sposób Kamiński będzie jedynym przedstawicielem Ekstraklasy w kadrze.

Jednak późniejsza informacja Tomasza Włodarczyka mocno psuje plany Paulo Sousy. Na zgrupowaniu nie pojawi się Mateusz Klich! Pomocnik Leeds znowu miał pozytywny wynik testu na koronawirusa. W ten sposób koło nosa przejdą mu trzy spotkania, w tym prestiżowe z Anglią na Narodowym.

Mateusz Klich niestety nie przyleci na wrześniowe mecze reprezentacji Polski. Pozytywne wyniki testów i dziesięciodniowa izolacja⛔️. Ogromny pech Mateusza, bo to przecież nie pierwszy raz i problem dla Paulo Sousy. — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) August 29, 2021

Brak Klicha to kolejna wyrwa w środku pola. O ile absencja Kozłowskiego na nikim wrażenia nie robiła, o tyle teraz robi się poważny kłopot. Tym bardziej że dopiero do zdrowia dochodzi Piotr Zieliński. W jego przypadku mowa o wyścigu z czasem. Dzisiaj nie znalazł się w kadrze meczowej na spotkanie z Genoą. Jutro jednak ma pojawić się na zgrupowaniu reprezentacji Polski i walczyć o powrót na boisko. Celem głównym nie będą mecze z Albanią i San Marino, a potyczka z Anglikami. Ta odbędzie się dopiero 8 września, a to oznacza półtora tygodnia na rekonwalescencje oraz przygotowanie do gry.